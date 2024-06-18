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Жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу — тест

18 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Популярні електрокари не витримали випробувань запасом ходу в реальних умовах
Випробування шести електромобілів. Скриншот з Youtube-каналу CarWow.
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Запас ходу шести електромобілів перевірили в реальних умовах. З усіх авто лише одне максимально наблизилось до показників, які заявив виробник.

Британське видання CarWow опублікувало результати випробувань на своєму Youtube-каналі.

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У тесті брали участь:

  1. BMW i5;
  2. BYD Seal;
  3. Mercedes EQE;
  4. Polestar 2;
  5. Porsche Taycan;
  6. Tesla Model 3.

Випробування максимально наблизили до експлуатації машин у повсякденному житті. Всі авто їхали у звичайному режими з увімкненим клімат-контролем. Водії подорожували доки електромобілі повністю не розряджалися та не зупинялися. Маршрут був обраний по автотрасах та крізь населені пункти.

У підсумку усі авто не змогли досягнути паспортних показників запасу ходу. Найкращі результати показав Mercedes EQE, проїхавши лише на 6% менше від заявленої виробником відстані. Найгірші — BMW i5 та Polestar 2, які недобрали 18%.

Результати польового випробування електромобілів

  • BMW i5 — заявлений запас ходу 582 км / реальний запас ходу 476 км — різниця 18%
  • Polestar — 653 км / 534 км — 18%
  • BYD Seal — 570 км / 499 км — 12,5%
  • Porsche Taycan — 677 км / 592 км — 12%
  • Tesla Model — 627 км / 566 км — 10%
  • Mercedes EQE — 611 км / 574 км — 6%

 

Раніше китайський електрокар подолав на одному заряді понад 1000 км під час реальних випробувань. Також експерти пояснили, чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів.

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Porsche

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