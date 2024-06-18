Популярні електрокари не витримали випробувань запасом ходу в реальних умовах

Жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу — тест
Запас ходу шести електромобілів перевірили в реальних умовах. З усіх авто лише одне максимально наблизилось до показників, які заявив виробник.
Британське видання CarWow опублікувало результати випробувань на своєму Youtube-каналі.
У тесті брали участь:
- BMW i5;
- BYD Seal;
- Mercedes EQE;
- Polestar 2;
- Porsche Taycan;
- Tesla Model 3.
Випробування максимально наблизили до експлуатації машин у повсякденному житті. Всі авто їхали у звичайному режими з увімкненим клімат-контролем. Водії подорожували доки електромобілі повністю не розряджалися та не зупинялися. Маршрут був обраний по автотрасах та крізь населені пункти.
У підсумку усі авто не змогли досягнути паспортних показників запасу ходу. Найкращі результати показав Mercedes EQE, проїхавши лише на 6% менше від заявленої виробником відстані. Найгірші — BMW i5 та Polestar 2, які недобрали 18%.
Результати польового випробування електромобілів
- BMW i5 — заявлений запас ходу 582 км / реальний запас ходу 476 км — різниця 18%
- Polestar — 653 км / 534 км — 18%
- BYD Seal — 570 км / 499 км — 12,5%
- Porsche Taycan — 677 км / 592 км — 12%
- Tesla Model — 627 км / 566 км — 10%
- Mercedes EQE — 611 км / 574 км — 6%
Раніше китайський електрокар подолав на одному заряді понад 1000 км під час реальних випробувань. Також експерти пояснили, чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів.
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