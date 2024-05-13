Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі arrow

Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі

13 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 найкращих електричних кросоверів для купівлі у 2024 році
Hyundai Ioniq 5 проти Tesla Model Y. Фото: cars.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останнє десятиліття кількість повністю електричних кросоверів стрімко зросла. Сьогодні незалежно від бюджету, сфери використання або стилю, знайдеться автомобіль, який задовольнить будь-які потреби автолюбителів.

Про це написав Motor Trend.

Читайте також:

2024 Hyundai Ioniq 5

Оцінка: 9,7

 

Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі - фото 1
Фото: genemesserhyundai.com

Ioniq 5 є найкращим EV-кросовером у продажу на сьогодні, позаяк він поєднує стиль та практичність у спосіб, з яким можуть конкурувати лише деякі електромобілі.

Плюси

  • Чудовий режим руху з однією педаллю.
  • Просторий салон преміумкласу.
  • Швидка зарядка акумулятора.

Мінуси

  • У більшості комплектацій відсутній двірник заднього скла.
  • Трохи нервова їзда.
  • Може коштувати дорого.

Характеристики

  • Ціни: 43 175 — 61 775 доларів.
  • Потужність: 168 — 320 к.с.
  • Запас ходу: 354 — 488 км.

2. 2024 Kia EV6

Оцінка 9,4

 

Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі - фото 2
Фото: caranddriver.com

Вбивча зовнішність та неймовірна продуктивність роблять Kia EV6 2024 року одним із найцікавіших електричних кросоверів.

Плюси

  • Виглядає круто та футуристично.
  • Хороший радіус дії, швидка зарядка.
  • Супершвидка модель EV6 GT.

Мінуси

  • Дещо шумно всередині.
  • Оманливі кнопки.

Характеристики

  • Ціни: 43 975 — 62 975 доларів.
  • Потужність: 167 — 576 к.с
  • Запас ходу: 350 — 499 км.

3. 2024 Tesla Model Y

Оцінка 9,1

 

Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі - фото 3
Фото: jdpower.com

Еталонним показником кросоверів є Tesla Model Y 2024 року — ще один надзвичайно потужний, але недосконалий автомобіль від Tesla.

Плюси

  • Відмінний діапазон запасу ходу.
  • Висока продуктивність.
  • Простора кабіна.

Мінуси

  • Небездоганна якість збірки.
  • Немає Android Auto або Apple CarPlay

Характеристики

  • Ціни: 42 990 — 51 490 доларів.
  • Потужність: 295 — 456 к.с.
  • Запас ходу: 449 — 531 км.

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.

рейтинг
Tesla
авто
електрокари
автомобіль
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина