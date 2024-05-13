ТОП-3 найкращих електричних кросоверів для купівлі у 2024 році

Hyundai Ioniq 5 проти Tesla Model Y. Фото: cars.com

За останнє десятиліття кількість повністю електричних кросоверів стрімко зросла. Сьогодні незалежно від бюджету, сфери використання або стилю, знайдеться автомобіль, який задовольнить будь-які потреби автолюбителів.

Про це написав Motor Trend.

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2024 Hyundai Ioniq 5

Оцінка: 9,7

Фото: genemesserhyundai.com

Ioniq 5 є найкращим EV-кросовером у продажу на сьогодні, позаяк він поєднує стиль та практичність у спосіб, з яким можуть конкурувати лише деякі електромобілі.

Плюси

Чудовий режим руху з однією педаллю.

Просторий салон преміумкласу.

Швидка зарядка акумулятора.

Мінуси

У більшості комплектацій відсутній двірник заднього скла.

Трохи нервова їзда.

Може коштувати дорого.

Характеристики

Ціни: 43 175 — 61 775 доларів.

Потужність: 168 — 320 к.с.

168 — 320 к.с. Запас ходу: 354 — 488 км.

2. 2024 Kia EV6

Оцінка 9,4

Фото: caranddriver.com

Вбивча зовнішність та неймовірна продуктивність роблять Kia EV6 2024 року одним із найцікавіших електричних кросоверів.

Плюси

Виглядає круто та футуристично.

Хороший радіус дії, швидка зарядка.

Супершвидка модель EV6 GT.

Мінуси

Дещо шумно всередині.

Оманливі кнопки.

Характеристики

Ціни: 43 975 — 62 975 доларів.

Потужність: 167 — 576 к.с

167 — 576 к.с Запас ходу: 350 — 499 км.

3. 2024 Tesla Model Y

Оцінка 9,1

Фото: jdpower.com

Еталонним показником кросоверів є Tesla Model Y 2024 року — ще один надзвичайно потужний, але недосконалий автомобіль від Tesla.

Плюси

Відмінний діапазон запасу ходу.

Висока продуктивність.

Простора кабіна.

Мінуси

Небездоганна якість збірки.

Немає Android Auto або Apple CarPlay

Характеристики

Ціни: 42 990 — 51 490 доларів.

Потужність: 295 — 456 к.с.

295 — 456 к.с. Запас ходу: 449 — 531 км.

Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.