ТОП-3 найкращих електричних кросоверів для купівлі у 2024 році

Найкращі електричні кросовери 2024 року — плюси та мінуси кожної моделі
За останнє десятиліття кількість повністю електричних кросоверів стрімко зросла. Сьогодні незалежно від бюджету, сфери використання або стилю, знайдеться автомобіль, який задовольнить будь-які потреби автолюбителів.
Про це написав Motor Trend.
2024 Hyundai Ioniq 5
Оцінка: 9,7
Ioniq 5 є найкращим EV-кросовером у продажу на сьогодні, позаяк він поєднує стиль та практичність у спосіб, з яким можуть конкурувати лише деякі електромобілі.
Плюси
- Чудовий режим руху з однією педаллю.
- Просторий салон преміумкласу.
- Швидка зарядка акумулятора.
Мінуси
- У більшості комплектацій відсутній двірник заднього скла.
- Трохи нервова їзда.
- Може коштувати дорого.
Характеристики
- Ціни: 43 175 — 61 775 доларів.
- Потужність: 168 — 320 к.с.
- Запас ходу: 354 — 488 км.
2. 2024 Kia EV6
Оцінка 9,4
Вбивча зовнішність та неймовірна продуктивність роблять Kia EV6 2024 року одним із найцікавіших електричних кросоверів.
Плюси
- Виглядає круто та футуристично.
- Хороший радіус дії, швидка зарядка.
- Супершвидка модель EV6 GT.
Мінуси
- Дещо шумно всередині.
- Оманливі кнопки.
Характеристики
- Ціни: 43 975 — 62 975 доларів.
- Потужність: 167 — 576 к.с
- Запас ходу: 350 — 499 км.
3. 2024 Tesla Model Y
Оцінка 9,1
Еталонним показником кросоверів є Tesla Model Y 2024 року — ще один надзвичайно потужний, але недосконалий автомобіль від Tesla.
Плюси
- Відмінний діапазон запасу ходу.
- Висока продуктивність.
- Простора кабіна.
Мінуси
- Небездоганна якість збірки.
- Немає Android Auto або Apple CarPlay
Характеристики
- Ціни: 42 990 — 51 490 доларів.
- Потужність: 295 — 456 к.с.
- Запас ходу: 449 — 531 км.
Раніше ми писали про моделі кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем. Також представляли ТОП-3 найкращих компактних кросоверів.
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