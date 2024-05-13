ТОП-3 лучших электрических кроссоверов для покупки в 2024 году

Hyundai Ioniq 5 против Tesla Model Y. Фото: cars.com

За последнее десятилетие количество полностью электрических кроссоверов стремительно возросло. Сегодня независимо от бюджета, сферы использования или стиля, найдется автомобиль, удовлетворяющий любые потребности автолюбителей.

Об этом пишет Motor Trend.

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2024 Hyundai Ioniq 5

Оценка: 9,7

Фото: genemesserhyundai.com

Ioniq 5 является лучшим EV-кроссовером в продаже на сегодняшний день, поскольку он сочетает стиль и практичность способом, с которым могут конкурировать лишь некоторые электромобили.

Плюсы

Прекрасный режим движения с одной педалью.

Просторный салон премиум-класса.

Быстрая зарядка аккумулятора.

Минусы

В большинстве комплектаций отсутствует дворник заднего стекла.

Немного нервная езда.

Может стоить дорого.

Характеристики

Цены: 43 175 — 61 775 долларов.

Мощность: 168 — 320 л.с.

168 — 320 л.с. Запас хода: 354 — 488 км.

2. 2024 Kia EV6

Оценка 9,4

Фото: caranddriver.com

Убийственная внешность и невероятная производительность делают Kia EV6 2024 одним из самых интересных электрических кроссоверов.

Плюсы

Выглядит круто и футуристично.

Хороший радиус действия, быстрая зарядка.

Супербыстрая модель EV6 GT.

Минусы

Немного шумно внутри.

Обманчивые кнопки.

Характеристики

Цены: 43 975 — 62 975 долларов.

Мощность: 167 — 576 л.с

167 — 576 л.с Запас хода: 350 — 499 км.

3. 2024 г. Tesla Model Y

Оценка 9,1

Фото: jdpower.com

Эталонным показателем кроссоверов является Tesla Model Y 2024 — еще один чрезвычайно мощный, но несовершенный автомобиль от Tesla.

Плюсы

Отличный диапазон запаса хода.

Высокая производительность.

Просторная кабина.

Минусы

Небезупречное качество сборки.

Нет Android Auto или Apple CarPlay

Характеристики

Цены: 42 990 — 51 490 долларов.

Мощность: 295 — 456 л.с.

295 — 456 л.с. Запас хода: 449 — 531 км.

Ранее мы писали о моделях кроссоверов Honda, которые преодолеют 500 тыс. км пробега без серьезных проблем. Также представляли ТОП-3 лучших компактных кроссоверов.