Продажі електромобілів у світі у 2024 році зростуть — експерти назвали причини

Доставка електромобілів. Фото: techxplore.com

Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році та все більше знижуватимуть попит на нафту. Ключовими факторами цього стануть доступність електричних авто та інфраструктура зарядних станцій.

Прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) поділився Reuters.

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Продажі електромобілів досягнуть 17 млн авто в цьому році в порівнянні з 14 млн торік. Причому 10 млн від загальної кількості припадуть на Китай.

Динаміка продажів електрокарів

Продажі електромобілів в першому кварталі 2024 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом торік. Проте, частка електротранспорту у загальному обсязі покупок буде сильно відрізнятися залежно від регіону. Приблизно одне з дев'яти придбань транспортних засобів у США, одне з чотирьох в Європі, й майже половина в Китаї.

В Європі купівля електромобілів стримується поетапною відмовою від субсидій для електричного транспорту у деяких країнах.

Доступність електромобілів

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння залишаються доступнішими, ніж їхні електричні аналоги в Європі та США. А в Китаї майже дві третини електрокарів, проданих минулого року, були дешевшими, ніж їхні традиційні авто.

Також до 2035 року мережа зарядних станцій у світі має зрости в шість разів.

Зменшення попиту на нафту

Темпи поширення електромобілів показують, що попит на нафту для автотранспорту досягне піка приблизно у 2025 році.

Якщо країни будуть дотримуватися заявленої енергетичної та кліматичної політики, то до 2030 року попит на нафту скоротиться приблизно на 6 млн барелів на добу, а до 2035 року — на 11 млн б/д. Це становить понад десяту частину поточного світового попиту на нафту.

Раніше ми писали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів. Також ми розповідали про найкращі альтернативи п'яти електромобілям Tesla у 2024 році.