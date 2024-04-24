Продажі електромобілів у світі у 2024 році зростуть — експерти назвали причини

Чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів — прогнози експертів
Продажі електромобілів значно зростуть у 2024 році та все більше знижуватимуть попит на нафту. Ключовими факторами цього стануть доступність електричних авто та інфраструктура зарядних станцій.
Прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) поділився Reuters.
Продажі електромобілів досягнуть 17 млн авто в цьому році в порівнянні з 14 млн торік. Причому 10 млн від загальної кількості припадуть на Китай.
Динаміка продажів електрокарів
Продажі електромобілів в першому кварталі 2024 року зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом торік. Проте, частка електротранспорту у загальному обсязі покупок буде сильно відрізнятися залежно від регіону. Приблизно одне з дев'яти придбань транспортних засобів у США, одне з чотирьох в Європі, й майже половина в Китаї.
В Європі купівля електромобілів стримується поетапною відмовою від субсидій для електричного транспорту у деяких країнах.
Доступність електромобілів
Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння залишаються доступнішими, ніж їхні електричні аналоги в Європі та США. А в Китаї майже дві третини електрокарів, проданих минулого року, були дешевшими, ніж їхні традиційні авто.
Також до 2035 року мережа зарядних станцій у світі має зрости в шість разів.
Зменшення попиту на нафту
Темпи поширення електромобілів показують, що попит на нафту для автотранспорту досягне піка приблизно у 2025 році.
Якщо країни будуть дотримуватися заявленої енергетичної та кліматичної політики, то до 2030 року попит на нафту скоротиться приблизно на 6 млн барелів на добу, а до 2035 року — на 11 млн б/д. Це становить понад десяту частину поточного світового попиту на нафту.
Раніше ми писали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів. Також ми розповідали про найкращі альтернативи п'яти електромобілям Tesla у 2024 році.
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