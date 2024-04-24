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Почему в 2024 году значительно возрастут продажи электрокаров — прогнозы экспертов

24 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Продажи электромобилей в мире в 2024 году вырастут — эксперты назвали причины
Доставка электромобилей. Фото: techxplore.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Продажи электромобилей значительно увеличатся в 2024 году и все больше будут снижать спрос на нефть. Ключевыми факторами этого станут доступность электрических автомобилей и инфраструктура зарядных станций.

Прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА) поделился Reuters.

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Продажи электромобилей достигнут 17 млн авто в 2024 году по сравнению с 14 млн в прошлом году. Причем 10 млн от общего количества припадут на Китай.

Динамика продаж электрокаров

Продажи электромобилей в первом квартале 2024 г. выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако доля электротранспорта в общем объеме покупок будет сильно отличаться в зависимости от региона. Приблизительно одно из девяти приобретений транспортных средств в США, одно из четырех в Европе, и почти половина в Китае.

В Европе покупка электромобилей сдерживается поэтапным отказом от субсидий для электрического транспорта в некоторых странах.

Доступность электромобилей

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания остаются более доступными, чем их электрические аналоги в Европе и США. А в Китае почти две трети электрокаров, проданных в прошлом году, были дешевле традиционных авто.

Также к 2035 году сеть зарядных станций в мире должна возрасти в шесть раз.

Уменьшение спроса на нефть

Темпы распространения электромобилей показывают, что спрос на нефть для автотранспорта достигнет пика примерно в 2025 году.

Если страны будут соблюдать заявленную энергетическую и климатическую политику, то к 2030 году спрос на нефть сократится примерно на 6 млн баррелей в сутки, а к 2035 году — на 11 млн б/с. Это составляет более десятой части текущего мирового спроса на нефть.

Ранее мы писали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей. Также мы рассказывали о лучших альтернативах пяти электромобилям Tesla в 2024 году.

Китай
электрокары
нефть
прогнозы
продажа авто
електромобиль

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