ТОП-5 лучших альтернатив электромобилям Tesla в 2024 году

Для всех моделей Tesla есть альтернативы. Фото: teslanorth.com

Конкуренты догоняют Tesla и отвоевывают у компании доли рынка электромобилей. Детище Илона Маска все еще предлагает оптимальную по цене комбинацию запаса хода и производительности, но Tesla уже часто уступает другим электрокарам по качеству интерьера, эргономике и дизайну.

Об этом написал CarBuzz.

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Альтернатива Tesla Model Y: Kia EV6

Фото: caranddriver.com

Несмотря на то, что Kia EV6 немного дороже Model Y, он получил более интересный дизайн, более богатые материалы интерьера, хорошую динамику движения и длительную гарантию.

Альтернатива Tesla Model 3: Hyundai Ioniq 6

Фото: infocar.ua

Не всем понравится смелый дизайн Ioniq 6, но он, по меньшей мере, не банален. Автомобиль наполнен функциями и имеет отличный интерьер. В конце концов, его максимальный запас хода в 580 км теперь затмевает самое лучшее, что может предложить Model 3.

Альтернатива Tesla Model S: Lucid Air

Фото: caranddriver.com

Lucid имеет более современный дизайн, менее строгий интерьер и больший запас хода. Базовая комплектация Air Pure RWD стоит на 5000 долларов меньше, чем Tesla Model S, хотя она и не так быстра.

Альтернатива Tesla Model X: BMW iX

Фото: infocar.ua

BMW iX имеет топовый интерьер, на много уровней выше, чем у Model X. Комплектация xDrive50 стоимостью 87 250 долларов дороже базовой Model X и более медленная, но что нужно больше, чем 4,4 секунды разгона до 100 км/ч?

Альтернатива Tesla Cybertruck: Ford F-150 Lightning

Фото: caranddriver.com

Ford больше подойдет поклонникам традиционных грузовиков. Его система управления проще в использовании, он имеет более дешевую базовую цену около 50 000 долларов, а максимальный запас хода составляет 515 км. Он хоть и не такой шустрый, как Cyberbeast, но каждый Lightning намного быстрее обычных пикапов с бензиновым двигателем.

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