ТОП-5 найкращих альтернатив електромобілям Tesla у 2024 році

Для всіх моделей Tesla є альтернативи. Фото: teslanorth.com

Конкуренти наздоганяють Tesla та відвойовують у компанії частки ринку електромобілів. Дітище Ілона Маска все ще пропонує оптимальну за ціною комбінацію запасу ходу та продуктивності, але Tesla вже часто поступається іншим електрокарам за якістю інтер'єру, ергономікою та дизайном.

Про це написав CarBuzz.

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Альтернатива Tesla Model Y: Kia EV6

Фото: caranddriver.com

Попри те, що Kia EV6 трохи дорожчий за Model Y він отримав цікавіший дизайн, багатші матеріали інтер'єру, гарну динаміку руху та тривалу гарантію.

Альтернатива Tesla Model 3: Hyundai Ioniq 6

Фото: infocar.ua

Не всім сподобається сміливий дизайн Ioniq 6, але він щонайменше не банальний. Авто наповнене функціями та має чудовий інтер'єр. Зрештою, його максимальний запас ходу в 580 км тепер затьмарює найкраще, що може запропонувати Model 3.

Альтернатива Tesla Model S: Lucid Air

Фото: caranddriver.com

Lucid має сучасніший дизайн, менш суворий інтер'єр та більший запас ходу. Базова комплектація Air Pure RWD коштує на 5000 доларів менше, ніж Tesla Model S, хоча вона й не така швидка.

Альтернатива Tesla Model X: BMW iX

Фото: infocar.ua

BMW iX має топовий інтер'єр, на багато рівнів вищий, ніж у Model X. Комплектація xDrive50 вартістю 87 250 доларів дорожча за базову Model X та повільніша, але що потрібно більше, ніж 4,4 секунди розгону до 100 км/год?

Альтернатива Tesla Cybertruck: Ford F-150 Lightning

Фото: caranddriver.com

Ford більше підійде шанувальникам традиційних вантажівок. Його система управління простіша у використанні, він має дешевшу базову ціну близько 50 000 доларів, а максимальний запас ходу становить 515 км. Він хоч й не такий прудкий, як Cyberbeast, але кожен Lightning набагато швидший, ніж звичайні пікапи з бензиновим двигуном.

Раніше ми писали, як дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911. Також представляли ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla та ціни на них в Україні.