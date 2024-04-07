Ілон Маск назвав дату, коли Tesla представить своє робототаксі

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував презентацію робототаксі Tesla. За його словами, вона відбудеться 8 серпня.

Про це повідомляє CNN.

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Робототаксі Tesla

Ілон Маск у п'ятницю, 5 квітня, оголосив у соцмережі X, що Tesla представить своє роботаксі 8 серпня.

"Tesla Robotaxi презентують 8 серпня", — написав він.

Раніше Маск говорив, що Tesla створить автомобіль без управління, яким зможе користуватися людина. За його словами, авто компанії, які оснащені функцією повного самостійного водіння, завдяки оновленням програмного забезпечення будуть поступово ставати все кращими і кращими в управлінні.

Мільярдер зазначав, що у певний момент автомобілі працюватимуть як повністю автономні таксі і зможуть заробляти гроші для своїх власників.

Наразі компанія не справдилася з декількома прогнозами Маска щодо того, коли стане можливим реальне самостійне водіння.

Що відомо про ідею створення робототаксі

У квітня 2019 року Tesla заявила, що планує розпочати експлуатацію роботаксі до 2020 року. Компанія прогнозувала, що автономні автомобілі прослужать 11 років, приносячи компанії та операторам автомобілів 30 000 доларів прибутку щороку.

Однак Маск також визнав, що його прогнози можуть помилятися.

"Єдина критика, і вона справедлива, іноді я не встигаю вчасно. Але я встигаю, і команда Tesla встигає", — сказав Маск на заході у квітні 2019 року.

Наразі функцію повного автономного водіння можна придбати, наприклад, у новій Tesla Model 3, доплативши 12 000 доларів до ціни автомобіля, яка становить приблизно 40 000 доларів. Її також можна додати за підпискою за 199 доларів на місяць, залежно від початкової комплектації автомобіля.

Однак дрібним шрифтом в онлайн-описі Tesla зазначено:

"Увімкнені на даний момент функції вимагають активного нагляду водія і не роблять автомобіль автономним".

Це означає, що на сьогодні він фактично не здатний до повного самостійного водіння.

Маск заявив, що система одного дня зробить автомобілі Tesla неймовірно цінними.

"Ви можете думати про кожен автомобіль, який ми продаємо або виробляємо і який має повну автономність, як про щось, що в майбутньому може коштувати в п'ять разів більше, ніж сьогодні", — сказав він у своєму звіті про прибутки компанії за третій квартал минулого року.

Експерти, які тестували систему, кажуть, що наразі вона ще далека від того, щоб їздити самостійно, без втручання людини.

Нагадаємо, давнє питання, чому не виробляють автомобілі з нержавійки, знову виникло після випуску нержавіючого пікапа Tesla Cybertruck. Але принципова неможливість використання цього матеріалу в автопромі не зникла навіть з появою нового дітища компанії Ілона Маска, до того ж кібервантажівка вже почала вкриватися плямами іржі.

Також Tesla скоротила виробництво автомобілів на своєму заводі в Китаї. Таким чином американський виробник бореться з низьким попитом і сильною конкуренцією на ринку.