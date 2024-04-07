Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Илон Маск назвал дату, когда Tesla представит свое робототакси arrow

Илон Маск назвал дату, когда Tesla представит свое робототакси

7 апреля 2024 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Илон Маск назвал дату, когда Tesla представит свое робототакси
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал презентацию робототакси Tesla. По его словам, она пройдет 8 августа.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Робототакси Tesla

Илон Маск в пятницу, 5 апреля, объявил в соцсети X, что Tesla представит свою работу 8 августа.

"Tesla Robotaxi презентуют 8 августа", — написал он.

Ранее Маск говорил, что Tesla создаст автомобиль без управления, которым сможет воспользоваться человек. По его словам, авто компании, оснащенные функцией полного самостоятельного вождения, благодаря обновлениям программного обеспечения будут постепенно становиться все лучше и лучше в управлении.

Миллиардер отмечал, что в какой-то момент автомобили будут работать как полностью автономные такси и смогут зарабатывать деньги для своих владельцев.

Пока компания не оправдалась с несколькими прогнозами Маска относительно того, когда станет возможным реальное самостоятельное вождение.

Что известно об идее создания робототакси

В апреле 2019 года Tesla заявила, что планирует начать эксплуатацию роботакси до 2020 года. Компания прогнозировала, что автономные автомобили прослужат 11 лет, принося компании и операторам автомобилей 30 000 долларов прибыли каждый год.

Однако Маск также признал, что его прогнозы могут ошибаться.

"Единственная критика, и она справедлива, иногда я не успеваю вовремя. Но я успеваю, и команда Tesla успевает", — сказал Маск на мероприятии в апреле 2019 года.

Теперь функцию полного автономного вождения можно приобрести, например, в новой Tesla Model 3, доплатив 12 000 долларов до цены автомобиля, которая составляет примерно 40 000 долларов. Ее можно добавить по подписке за 199 долларов в месяц, в зависимости от первоначальной комплектации автомобиля.

Однако мелким шрифтом в онлайн-описании Tesla указано:

"Включенные сейчас функции требуют активного надзора водителя и не делают автомобиль автономным".

Это означает, что на сегодняшний день он фактически не способен к полному самостоятельному вождению.

Маск заявил, что система однажды сделает автомобили Tesla невероятно ценными.

"Вы можете думать о каждом автомобиле, который мы продаем или производим и который имеет полную автономность, как о чем-то, что в будущем может стоить в пять раз больше, чем сегодня", — сказал он в своем отчете о прибыли компании за третий квартал прошлого года.

Эксперты, которые тестировали систему, говорят, что она еще далека от того, чтобы ездить самостоятельно, без вмешательства человека.

Напомним, давний вопрос, почему не производят автомобили из нержавейки, снова возник после выпуска нержавеющего пикапа Tesla Cybertruck. Но принципиальная невозможность использования этого материала в автопроме не исчезла даже с появлением нового детища компании Илона Маска, к тому же кибергрузовик уже начал покрываться пятнами ржавчины.

Также Tesla сократила производство автомобилей на своем заводе в Китае. Американский производитель борется с низким спросом и сильной конкуренцией на рынке.

Илон Маск
Tesla
такси
автомобиль
компании
презентация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку