Илон Маск назвал дату, когда Tesla представит свое робототакси

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал презентацию робототакси Tesla. По его словам, она пройдет 8 августа.

Об этом сообщает CNN.

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Робототакси Tesla

Илон Маск в пятницу, 5 апреля, объявил в соцсети X, что Tesla представит свою работу 8 августа.

"Tesla Robotaxi презентуют 8 августа", — написал он.

Ранее Маск говорил, что Tesla создаст автомобиль без управления, которым сможет воспользоваться человек. По его словам, авто компании, оснащенные функцией полного самостоятельного вождения, благодаря обновлениям программного обеспечения будут постепенно становиться все лучше и лучше в управлении.

Миллиардер отмечал, что в какой-то момент автомобили будут работать как полностью автономные такси и смогут зарабатывать деньги для своих владельцев.

Пока компания не оправдалась с несколькими прогнозами Маска относительно того, когда станет возможным реальное самостоятельное вождение.

Что известно об идее создания робототакси

В апреле 2019 года Tesla заявила, что планирует начать эксплуатацию роботакси до 2020 года. Компания прогнозировала, что автономные автомобили прослужат 11 лет, принося компании и операторам автомобилей 30 000 долларов прибыли каждый год.

Однако Маск также признал, что его прогнозы могут ошибаться.

"Единственная критика, и она справедлива, иногда я не успеваю вовремя. Но я успеваю, и команда Tesla успевает", — сказал Маск на мероприятии в апреле 2019 года.

Теперь функцию полного автономного вождения можно приобрести, например, в новой Tesla Model 3, доплатив 12 000 долларов до цены автомобиля, которая составляет примерно 40 000 долларов. Ее можно добавить по подписке за 199 долларов в месяц, в зависимости от первоначальной комплектации автомобиля.

Однако мелким шрифтом в онлайн-описании Tesla указано:

"Включенные сейчас функции требуют активного надзора водителя и не делают автомобиль автономным".

Это означает, что на сегодняшний день он фактически не способен к полному самостоятельному вождению.

Маск заявил, что система однажды сделает автомобили Tesla невероятно ценными.

"Вы можете думать о каждом автомобиле, который мы продаем или производим и который имеет полную автономность, как о чем-то, что в будущем может стоить в пять раз больше, чем сегодня", — сказал он в своем отчете о прибыли компании за третий квартал прошлого года.

Эксперты, которые тестировали систему, говорят, что она еще далека от того, чтобы ездить самостоятельно, без вмешательства человека.

Напомним, давний вопрос, почему не производят автомобили из нержавейки, снова возник после выпуска нержавеющего пикапа Tesla Cybertruck. Но принципиальная невозможность использования этого материала в автопроме не исчезла даже с появлением нового детища компании Илона Маска, к тому же кибергрузовик уже начал покрываться пятнами ржавчины.

Также Tesla сократила производство автомобилей на своем заводе в Китае. Американский производитель борется с низким спросом и сильной конкуренцией на рынке.