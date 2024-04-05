Експерти пояснили, чому у світі, окрім Tesla, ніхто не виробляє авто з нержавійки

Tesla Cybertruck. Фото: carscoops.com

Давнє питання, чому не виробляють автомобілі з нержавійки, знову виникло після випуску нержавіючого пікапа Tesla Cybertruck. Але принципова неможливість використання цього матеріалу в автопромі не зникла навіть з появою нового дітища компанії Ілона Маска, до того ж кібервантажівка вже почала вкриватися плямами іржі.

Портал Dexpens назвав головні причини відсутності масового випуску нержавіючих авто.

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Здається, що нержавіюча сталь розв'язала б усі проблеми з корозією автомобілів, але в реальності все не так просто.

1. Занадто складно

Щоб зігнути лист з нержавійки, доведеться докласти набагато більше зусиль, ніж для згинання автомобільної сталі. А в кузові таких вигинів чимало. При цьому виріб повинен мати акуратну форму, а з нержавійкою це майже неможливо.

2. Занадто дорого

Основним елементом у складі нержавіючою сталі є хром, якого на планеті мало, тому він коштує дорого. Якщо з нержавійки робити машини, то їх вартість сягне меж. А з такими цінами автомобілі не матимуть попит.

3. Брак сировини

За один рік у світі видобувають близько 2 млн тонн хрому — цього вистачить на 10 млн автомобілів. Для порівняння, лише Toyota Group торік продала 10,8 млн машин. Планета просто нездатна забезпечити всі автозаводи хромом для виробництва авто.

4. Проблеми фарбування і зварювання

По-перше, нержавійку не фарбують. По-друге, якщо хоча б трохи відхилитися від спеціально розробленої технології зварювання, нержавіюча сталь втратить антикорозійні властивості й буде зіпсована. Тому для виробництва машин з нержавійки доведеться закуповувати дуже дороге устаткування. Це економічно невигідно і підприємству, і покупцям.

Що не так з Tesla Cybertruck

Ілон Маск одного разу пояснив, чому Cybertruck має такий незграбний дизайн, з грубим геометричним кузовом.

"Ви не можете штампувати надтверду сталь 30Х, тому що вона ламає штампувальний прес", — написав свого часу бізнесмен в Twitter.

Зокрема, матеріалом пояснюється й висока ціна Cybertruck, й відсутності на ньому фарби.

Раніше ми писали, що Tesla почала виправляти недоліки Cybertruck лише після початку продажів пікапа. Також розповідали, як дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911.