Tesla Cybertruck об'єднали з мотором від Porsche 911 — вийшло авто поза межами уяви

Tesla Cybertruck доробили до гоночного авто. Фото: zephyr_designz

Незалежний художник Вішну Суреш, відомий як Zephyr Designz, об'єднав Tesla Cybertruck з двигуном від Porsche 911. Разом з крутим обвісом, великими колесами та низькою підвіскою, Cybertruck отримав дивовижну зовнішність.

Про це написав Cars Coops.

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Все почалося з цифрового макіяжу Cybertruck. Спеціальні доповнення до кузова перегукуються з кутастим дизайном електромобіля, в результаті чого візуалізація стала схожою на гоночну версію вантажівки.

Cybertruck отримав:

надширокі передні та задні крила з інтегрованими вентиляційними отворами;

розширений передній бампер;

гострий спліттер;

відповідні бокові пороги;

задній дифузор;

збільшене заднє крило;

нові колісні диски, взуті в дорожні шини;

екстремально занижену підвіску, що забезпечує кліренс на рівні суперкара.

Пізніше модифікований Cybertruck був перефарбований у червоний колір та отримав новий комплект легкосплавних дисків, а дифузор був прибраний.

Силову установку Tesla EV замінили на твін-турбо плоску "шістку" від Porsche, яка встановлена ззаду. Подвійні вихлопні труби вказують на те, що транспортний засіб працює на ДВЗ, і, судячи з ширини задніх шин, він, ймовірно, є повнопривідним.

Фото: zephyr_designz

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.