Tesla Cybertruck об'єднали з мотором від Porsche 911 — вийшло авто поза межами уяви

Дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911 — що з цього вийшло
Незалежний художник Вішну Суреш, відомий як Zephyr Designz, об'єднав Tesla Cybertruck з двигуном від Porsche 911. Разом з крутим обвісом, великими колесами та низькою підвіскою, Cybertruck отримав дивовижну зовнішність.
Про це написав Cars Coops.
Все почалося з цифрового макіяжу Cybertruck. Спеціальні доповнення до кузова перегукуються з кутастим дизайном електромобіля, в результаті чого візуалізація стала схожою на гоночну версію вантажівки.
Cybertruck отримав:
- надширокі передні та задні крила з інтегрованими вентиляційними отворами;
- розширений передній бампер;
- гострий спліттер;
- відповідні бокові пороги;
- задній дифузор;
- збільшене заднє крило;
- нові колісні диски, взуті в дорожні шини;
- екстремально занижену підвіску, що забезпечує кліренс на рівні суперкара.
Пізніше модифікований Cybertruck був перефарбований у червоний колір та отримав новий комплект легкосплавних дисків, а дифузор був прибраний.
Силову установку Tesla EV замінили на твін-турбо плоску "шістку" від Porsche, яка встановлена ззаду. Подвійні вихлопні труби вказують на те, що транспортний засіб працює на ДВЗ, і, судячи з ширини задніх шин, він, ймовірно, є повнопривідним.
Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.
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