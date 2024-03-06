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Дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911 — що з цього вийшло

6 березня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla Cybertruck об'єднали з мотором від Porsche 911 — вийшло авто поза межами уяви
Tesla Cybertruck доробили до гоночного авто. Фото: zephyr_designz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Незалежний художник Вішну Суреш, відомий як Zephyr Designz, об'єднав Tesla Cybertruck з двигуном від Porsche 911. Разом з крутим обвісом, великими колесами та низькою підвіскою, Cybertruck отримав дивовижну зовнішність.

Про це написав Cars Coops.

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Все почалося з цифрового макіяжу Cybertruck. Спеціальні доповнення до кузова перегукуються з кутастим дизайном електромобіля, в результаті чого візуалізація стала схожою на гоночну версію вантажівки.

Cybertruck отримав:

  • надширокі передні та задні крила з інтегрованими вентиляційними отворами;
  • розширений передній бампер;
  • гострий спліттер;
  • відповідні бокові пороги;
  • задній дифузор;
  • збільшене заднє крило;
  • нові колісні диски, взуті в дорожні шини;
  • екстремально занижену підвіску, що забезпечує кліренс на рівні суперкара.

 

Пізніше модифікований Cybertruck був перефарбований у червоний колір та отримав новий комплект легкосплавних дисків, а дифузор був прибраний.

Силову установку Tesla EV замінили на твін-турбо плоску "шістку" від Porsche, яка встановлена ззаду. Подвійні вихлопні труби вказують на те, що транспортний засіб працює на ДВЗ, і, судячи з ширини задніх шин, він, ймовірно, є повнопривідним.

Дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911 — що з цього вийшло - фото 1
Фото: zephyr_designz

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.

Tesla
електрокари
Porsche
Дизайн
спорткар
електромобіль

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