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Tesla Cybertruck знову програв — цього разу його переміг Chevrolet Silverado

27 лютого 2024 19:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado на трасі — що з того вийшло
Налаштування системи не дозволили змагатися Cybertruck. Скриншот: @cyber_hooligan
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Нещодавно власник Tesla Cybertruck вирішив перевірити, чи зможе він перемогти пікап Chevrolet Silverado з двигуном внутрішнього згоряння у перетягуванні каната. На жаль, тест пішов не так, як планувалося.

Про це повідомив Cars Coops.

Як пройшли змагання

З комплектом буксирувальних ременів, група знайшла порожню ділянку тротуару. З першої ж спроби Silverado легко вийшов переможцем, потягнувши за собою Cybertruck. Те ж саме сталося і з другої спроби. У чому причина? Схоже, що на Cybertruck немає можливості відключити систему контролю тяги (трекшн-контроль), й вона вмикалася при кожній спробі, зменшуючи потужність.

Чому у Cybertruck не вийшло

Ентузіасти спробували обійти цю систему, від'єднавши один з кабелів ABS на Tesla. Хоча трюк й дозволив Cybertruck витягнути Silverado, коли той стояв припаркований без водія, це не призвело до успіху надалі.

Найімовірніше, буде складно влаштувати перетягування каната з Cybertruck, поки не знайдеться спосіб відключити трекшн-контроль електричного пікапа.

Що таке трекшн-контроль

Трекшн-контроль є вторинною функцією ABS. Завдання системи — не дати колесам буксувати на слизькому покритті під час старту машини з місця або різкої подачі газу на ходу. У разі, якщо датчики кутової швидкості обертання колеса реєструють прослизання, система може зменшити подачу пального та знизити крутний момент двигуна, або пригальмувати колесо, що прослизає, або зробити й те, й інше одночасно.

Раніше Cybertruck осоромився на сніжній кучугурі. Також автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати — результати розчарували.

Tesla
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