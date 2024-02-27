Tesla Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado на трасі — що з того вийшло

Tesla Cybertruck знову програв — цього разу його переміг Chevrolet Silverado
Нещодавно власник Tesla Cybertruck вирішив перевірити, чи зможе він перемогти пікап Chevrolet Silverado з двигуном внутрішнього згоряння у перетягуванні каната. На жаль, тест пішов не так, як планувалося.
Про це повідомив Cars Coops.
Як пройшли змагання
З комплектом буксирувальних ременів, група знайшла порожню ділянку тротуару. З першої ж спроби Silverado легко вийшов переможцем, потягнувши за собою Cybertruck. Те ж саме сталося і з другої спроби. У чому причина? Схоже, що на Cybertruck немає можливості відключити систему контролю тяги (трекшн-контроль), й вона вмикалася при кожній спробі, зменшуючи потужність.
Чому у Cybertruck не вийшло
Ентузіасти спробували обійти цю систему, від'єднавши один з кабелів ABS на Tesla. Хоча трюк й дозволив Cybertruck витягнути Silverado, коли той стояв припаркований без водія, це не призвело до успіху надалі.
Найімовірніше, буде складно влаштувати перетягування каната з Cybertruck, поки не знайдеться спосіб відключити трекшн-контроль електричного пікапа.
Що таке трекшн-контроль
Трекшн-контроль є вторинною функцією ABS. Завдання системи — не дати колесам буксувати на слизькому покритті під час старту машини з місця або різкої подачі газу на ходу. У разі, якщо датчики кутової швидкості обертання колеса реєструють прослизання, система може зменшити подачу пального та знизити крутний момент двигуна, або пригальмувати колесо, що прослизає, або зробити й те, й інше одночасно.
Раніше Cybertruck осоромився на сніжній кучугурі. Також автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати — результати розчарували.
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