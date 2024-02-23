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Автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати — що з того вийшло

23 лютого 2024 21:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Перевірка здатності Tesla Cybertruck плавати показала несподівані результати
Випробування Tesla Cybertruck водою. Фото: notebookcheck.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Коли пікапи такі ж великі, як човни, це не означає, що вони вміють плавати. Ілон Маск заявив, що Tesla Cybertruck здатний переходити через не дуже бурхливі водойми, довірливий автовласник вирішив перевірити.

Про це написав Motorbiscuit.

Як має поводитися на воді Cybertruck

Cybertruck важить понад 3000 кг, тоді як середній рибальський човен — 1130 кг. Але цей пікап повністю електричний, тому йому не потрібен повітрозабірник.

Крім того, він має найвищий дорожній просвіт у своєму класі з можливістю підйому до 44,2 сантиметра.

Режим Wade Mode підіймає вантажівку до найвищої позначки та нагнітає в акумуляторну батарею позитивний тиск від адаптивної пневматичної підвіски, щоб захистити її від води.

Але активація режиму може зайняти до 10 хвилин, а триває він лише 30 хвилин. Крім того, якщо ви заїжджаєте на глибину понад 31 дюйма (78,74 см), то робите це на свій страх і ризик.  

Отже, на папері Cybertruck готовий до плавання. Але одне випробування в режимі Wade Mode закінчилося не дуже гарно, коли один власник провів свій пікап через глибокі калюжі після дощу.

Наслідки запливу

У деяких місцях вода підходила до лобового скла, і Cybertruck на короткий час поводився як човен. У деякі моменти він розвивав швидкість до 48 км/год.

Але пікап не встояв на воді. Він втратив деякі пластикові частини корпусу. Крім того, перестали працювати електроприводи, які відкривають задні двері. Тепер Cybertruck доведеться відвідати сервісний центр.

Раніше ми писали, що сьогодні Cybertruck є найшвидшою електричною вантажівкою у світі. Також повідомляли, що Tesla вже не лідер продажів електромобілів у світі.

Ілон Маск
Tesla
електрокари
курйоз
тест
електромобіль

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