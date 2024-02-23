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Автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать — что из этого вышло

23 февраля 2024 21:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Проверка способности Tesla Cybertruck плавать показала неожиданные результаты
Испытание Tesla Cybertruck водой. Фото: notebookcheck.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Когда пикапы так же велики, как лодки, это не значит, что они умеют плавать. Илон Маск заявил, что Tesla Cybertruck способен переходить через не очень бурные водоемы, доверчивый автовладелец решил проверить.

Об этом написал Motorbiscuit.

Как должен вести себя на воде Cybertruck

Cybertruck весит более 3000 кг, тогда как средняя рыболовная лодка — 1130 кг. Но этот пикап полностью электрический, поэтому ему не нужен воздухозаборник.

Кроме того, он имеет самый высокий дорожный просвет в своем классе с возможностью подъема до 44,2 сантиметра.

Режим Wade Mode поднимает грузовик до высокой отметки и нагнетает в аккумуляторную батарею положительное давление от адаптивной пневматической подвески, чтобы защитить ее от воды.

Но активация режима может занять до 10 минут, а длится всего 30 минут. Кроме того, если вы въезжаете на глубину более 31 дюйма (78,74 см), то делаете это на свой страх и риск.

Итак, на бумаге Cybertruck готов к плаванию. Но одно испытание в режиме Wade Mode закончилось не очень хорошо, когда один владелец провел свой пикап через глубокие лужи после дождя.

Последствия заплыва

В некоторых местах вода подходила к лобовому стеклу, и Cybertruck на короткое время вела себя как лодка. В некие моменты он развивал скорость до 48 км/ч.

Но пикап не устоял на воде. Он лишился некоторых пластиковых частей корпуса. Кроме того, перестали работать электроприводы, открывающие заднюю дверь. Теперь Cybertruck предстоит посетить сервисный центр.

Ранее мы писали, что сегодня Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире. Также сообщалось, что Tesla уже не лидер продаж электромобилей в мире.

Илон Маск
Tesla
электрокары
курьез
тест
електромобиль

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