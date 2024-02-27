Tesla Cybertruck соревновался с Chevrolet Silverado на трассе — что из этого вышло

Настройки системы не позволили соперничать Cybertruck. Скриншот: @cyber_hooligan

Недавно владелец Tesla Cybertruck решил проверить, сможет ли он победить пикап Chevrolet Silverado с двигателем внутреннего сгорания в перетягивании каната. К сожалению, тест пошел не так, как планировалось.

Об этом сообщил Cars Coops.

Как прошли соревнования

С комплектом буксировочных ремней, группа нашла пустой участок тротуара. И с первой же попытки Silverado легко вышел победителем, потянув за собой Cybertruck. То же произошло и со второй попытки. В чем причина? Похоже, что на Cybertruck нет возможности отключить систему контроля тяги (трекшн-контроль) и она включалась при каждой попытке, уменьшая мощность.

Почему у Cybertruck не получилось

Энтузиасты попытались обойти эту систему, отсоединив один из кабелей ABS на Tesla. Хотя трюк и позволил Cybertruck вытащить Silverado, когда тот стоял припаркованный без водителя, это не привело к успеху в дальнейшем.

Скорее всего, будет сложно устроить перетягивание каната из Cybertruck, пока не найдется способ отключить трекшн-контроль электрического пикапа.

Что такое трекшн-контроль

Трекшн-контроль является вторичной функцией ABS. Задача системы — не дать колесам буксовать на скользком покрытии при старте машины с места или резкой подаче газа на ходу. В случае, если датчики угловой скорости вращения колеса регистрируют проскальзывание, система может уменьшить подачу горючего и снизить крутящий момент двигателя, либо притормозить проскальзывающее колесо, либо сделать и то, и другое одновременно.

Ранее Cybertruck оконфузился на снежном сугробе. Также автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать — результаты разочаровали.