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Дизайнер объединил Tesla Cybertruck с Porsche 911 — что из этого вышло

6 марта 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla Cybertruck объединили с мотором от Porsche 911 — вышло авто за пределами воображения
Tesla Cybertruck была доработана до гоночного авто. Фото: zephyr_designz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Независимый художник Вишну Суреш, известный как Zephyr Designz, объединил Tesla Cybertruck с двигателем от Porsche 911. Вместе с крутым обвесом, большими колесами и низкой подвеской, Cybertruck получил удивительную внешность.

Об этом написал Cars Coops.

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Все началось с цифрового макияжа Cybertruck. Специальные дополнения к кузову перекликаются с угловатым дизайном электромобиля, в результате чего визуализация стала похожа на гоночную версию грузовика.

Cybertruck получил:

  • сверхширокие передние и задние крылья с интегрированными вентиляционными отверстиями;
  • расширенный передний бампер;
  • острый сплиттер;
  • соответствующие боковые пороги;
  • задний диффузор;
  • увеличенное заднее крыло;
  • новые колесные диски, обутые в дорожные шины;
  • экстремально заниженную подвеску, обеспечивающую клиренс на уровне суперкара.

 

Позже модифицированный Cybertruck был перекрашен в красный цвет и получил новый комплект легкосплавных дисков, а диффузор был убран.

Силовую установку Tesla EV заменили на твин-турбо плоскую "шестерку" от Porsche, которая установлена сзади. Двойные выхлопные трубы указывают на то, что транспортное средство работает на ДВС, и, судя по ширине задних шин, оно, вероятно, полноприводное.

Дизайнер объединил Tesla Cybertruck с Porsche 911 – что из этого получилось - фото 1
Фото: zephyr_designz

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.

Tesla
электрокары
Porsche
Дизайн
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електромобиль

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