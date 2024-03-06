Tesla Cybertruck объединили с мотором от Porsche 911 — вышло авто за пределами воображения

Tesla Cybertruck была доработана до гоночного авто. Фото: zephyr_designz

Независимый художник Вишну Суреш, известный как Zephyr Designz, объединил Tesla Cybertruck с двигателем от Porsche 911. Вместе с крутым обвесом, большими колесами и низкой подвеской, Cybertruck получил удивительную внешность.

Об этом написал Cars Coops.

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Все началось с цифрового макияжа Cybertruck. Специальные дополнения к кузову перекликаются с угловатым дизайном электромобиля, в результате чего визуализация стала похожа на гоночную версию грузовика.

Cybertruck получил:

сверхширокие передние и задние крылья с интегрированными вентиляционными отверстиями;

расширенный передний бампер;

острый сплиттер;

соответствующие боковые пороги;

задний диффузор;

увеличенное заднее крыло;

новые колесные диски, обутые в дорожные шины;

экстремально заниженную подвеску, обеспечивающую клиренс на уровне суперкара.

Позже модифицированный Cybertruck был перекрашен в красный цвет и получил новый комплект легкосплавных дисков, а диффузор был убран.

Силовую установку Tesla EV заменили на твин-турбо плоскую "шестерку" от Porsche, которая установлена сзади. Двойные выхлопные трубы указывают на то, что транспортное средство работает на ДВС, и, судя по ширине задних шин, оно, вероятно, полноприводное.

Фото: zephyr_designz

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.