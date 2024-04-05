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Почему не делают авто из нержавейки — что не так с Tesla Cybertruck

5 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эксперты объяснили, почему в мире, кроме Tesla, никто не производят авто из нержавейки
Tesla Cybertruck. Фото: carscoops.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Давний вопрос, почему не производят автомобили из нержавейки, снова возник после выпуска нержавеющего пикапа Tesla Cybertruck. Но принципиальная невозможность использования этого материала в автопроме не исчезла даже с появлением нового детища компании Илона Маска, к тому же кибергрузовик уже начал покрываться пятнами ржавчины.

Портал Dexpens назвал главные причины отсутствия массового выпуска нержавеющих автомобилей.

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Кажется, что нержавеющая сталь разрешила бы все проблемы с коррозией автомобилей, но в реальности все не так просто.

1. Слишком сложно

Чтобы согнуть лист из нержавейки, придется приложить гораздо больше усилий, чем для гибки автомобильной стали. А в кузове таких изгибов немало. При этом изделие должно иметь аккуратную форму, а с нержавейкой это почти невозможно.

2. Слишком дорого

Основным элементом в составе нержавейки является хром, которого на планете мало, поэтому он стоит дорого. Если из нержавейки делать машины, то их стоимость достигнет предела. А с такими ценами автомобили не будут пользоваться спросом.

3. Нехватка сырья

За один год в мире добывают около 2 млн тонн хрома — этого хватит на 10 млн автомобилей. Для сравнения, только Toyota Group в прошлом году продала 10,8 млн машин. Планета просто не в состоянии обеспечить все автозаводы хромом для производства авто.

4. Проблемы окрашивания и сварки

Во-первых, нержавейку не окрашивают. Во-вторых, если хотя бы чуть-чуть отклониться от специально разработанной технологии сварки, нержавеющая сталь потеряет антикоррозионные свойства и будет испорчена. Поэтому для производства машин из нержавейки придется закупать очень дорогое оборудование. Это экономически невыгодно и предприятию, и покупателям.

Что не так с Tesla Cybertruck

Илон Маск однажды объяснил, почему Cybertruck имеет такой неуклюжий дизайн с грубым геометрическим кузовом.

"Вы не можете штамповать сверхтвердую сталь 30Х, потому что она ломает штамповочный пресс", — написал в свое время бизнесмен в Twitter.

В частности, материалом объясняется и высокая цена Cybertruck, и отсутствие на нем краски.

Ранее мы писали, что Tesla начала исправлять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа. Также рассказывали, как дизайнер объединил Tesla Cybertruck с Porsche 911.

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