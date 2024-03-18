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Господарі Tesla Cybertruck знову скаржаться на дорогий пікап — що трапилося

18 березня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Користувачі знову незадоволені Tesla Cybertruck — на що скаржаться водії
У Cybertruck виплила ще одна проблема. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Tesla Cybertruck став джерелом чергової скарги, цього разу від власника, який живе в регіоні світу, де досі лежить сніг. Нещодавно він написав в мережі X, як фари його пікапа засипало снігом під час руху вантажівки, що значно погіршило видимість на дорозі в темний час.

Про це повідомив Cars Coops.

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Скаргу подав користувач під ніком @teslainventory, який стверджував: "Цікаво, чому у мене не було світла, коли я повернув на свою вулицю без  ліхтарів?" Потім він опублікував фото передньої частини вантажівки з шаром снігу, що закриває фари.

 

Водії Tesla Cybertruck знову скаржаться на дорогий пікап — що трапилося - фото 1
Скриншот: X/Erik in DÆrik

Чому фари Cybertruck збирають сніг

У більшості автомобілів сніг з'являється на фарах, коли вони припарковані. Однак пласка передня панель вантажівки Tesla, схоже, робить її вразливішою до збору снігу під час руху.

Проблема посилюється розташуванням освітлення. Хоча смуга світла під капотом Cybertruck може виглядати як фари, насправді це — ближнє світло (DRL). Фари, які освітлюють дорогу попереду, розташовані в невеликій щілині між бампером і кузовом, яка й збирає сніг.

Поширена проблема

Cybertruck не єдина електрична вантажівка, яка страждає від цього недоліку. Власники на форумах Rivian скаржаться на подібну проблему щонайменше з 2022 року. Хоча фари цієї вантажівки розташовані вище спереду, вони також покриваються снігом та льодом.

"Чи може Tesla нагріти фари?" — поцікавився @teslainventory.

Схоже, це розумна пропозиція для Tesla, яка могла б розробити просте рішення з нагрівальним елементом, яке не вплине на естетику або аеродинаміку автомобіля.

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.

Tesla
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проблеми
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