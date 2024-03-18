Пользователи снова недовольны Tesla Cybertruck — на что жалуются водители

У Cybertruck выплыла еще одна проблема. Фото: motor1.com

Tesla Cybertruck стал источником очередной жалобы, на этот раз от владельца, живущего в регионе мира, где до сих пор лежит снег. Недавно он написал в сети X, как фары его пикапа засыпало снегом во время движения грузовика, что значительно ухудшило видимость на дороге в темное время.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Жалобу подал пользователь под ником @teslainventory, утверждавший: "Интересно, почему у меня не было света, когда я свернул на свою улицу без фонарей?" Затем он опубликовал фото передней части грузовика со слоем снега, закрывающим фары.

Скриншот: X/Erik in DÆrik

Почему фары Cybertruck собирают снег

У большинства автомобилей снег появляется на фарах, когда они припаркованы. Однако плоская передняя панель грузовика Tesla, похоже, делает ее более уязвимой к сбору снега во время движения.

Проблема усугубляется расположением освещения. Хотя полоса света под капотом Cybertruck может выглядеть как фары, на самом деле — это ближний свет (DRL). Фары, освещающие дорогу впереди, расположены в небольшой щели между бампером и кузовом, которая и собирает снег.

Распространенная проблема

Cybertruck не единственный электрический грузовик, страдающий от этого недостатка. Владельцы на форумах Rivian жалуются на подобную проблему, по меньшей мере, с 2022 года. Хотя фары этого грузовика расположены выше спереди, они также покрываются снегом и льдом.

"Может ли Tesla нагреть фары?" - поинтересовался @teslainventory.

Похоже, это разумное предложение для Tesla, которая могла бы разработать простое решение с нагревательным элементом, не влияющее на эстетику или аэродинамику автомобиля.

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.