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Что не так — почему в Европе проваливаются продажи электромобилей

17 апреля 2024 21:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в Европе сокращаются продажи автомобилей - главные причины
Электромобили на зарядке. Фото: pewresearch.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В первом квартале 2024 года на крупнейшем авторынке Европы — в Германии — продано 694 785 новых автомобилей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Впрочем, продажи электромобилей упали более чем на 14%, снизившись с 94 736 до 81 337 единиц.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Кто потерял позиции

Снижение продаж особенно заметно среди европейских автопроизводителей. По данным федерального автотранспортного ведомства Германии, Citroen, Jaguar, Polestar и Volkswagen показали 30% сокращение продаж электромобилей, а падение Porsche, Peugeot, Mini, Fiat и DS превысило 40%.

Американская Tesla за этот же период продала 13 068 своих электрокаров, что почти на 37% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Кого обошла катастрофа

Первые три месяца 2024 не стали плохими для всех крупных производителей. К примеру продажи электромобилей BMW выросли на 83,6%, достигнув 7 959 единиц. Kia пережила значительный рост на 106,1%, продав 2825 авто. Mercedes-Benz продемонстрировал скромные +5,8%, поставив 7720 электрокаров. Skoda увеличила продажи на 15,7%, Smart — на 14,9%, а Volvo — на 47,5%.

Почему сократились продажи электрокаров

Отрасль сталкивается с проблемами с тех пор, как в декабре правительство Германии резко прекратило налоговые льготы для электромобилей, что повлияло на падение продаж.

К тому же параллельно улучшились продажи гибридов. Если рассматривать все транспортные средства с альтернативными силовыми установками — электромобили, гибриды, водородные машины и авто на природном газе, — то в первом квартале 2024 года немцы приобрели 304 725 таких транспортных средств, что на 4,4% больше, чем в прошлом — 291 999 единиц.

Ранее ученые обнаружили один серьезный недостаток электромобилей. Также эксперты назвали десять главных проблем гибридных автомобилей.

Германия
авто
электрокары
автомобиль
продажа авто
електромобиль

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