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Toyota доказала преимущества гибридов над электромобилями — подробности

3 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota показала, какие преимущества гибридные автомобили имеют перед электрокарами
2024 Toyota Prius Prime. Фото: carscoops.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Рост продаж новой модели Toyota Prius на 138% в США доказывает, что пользователи предпочитают гибриды перед полностью электрическими моделями корпорации. Этот тезис подтверждают жалкие результаты реализации Toyota bZ4X и Lexus RZ.

Об этом сообщил Motor1.

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На днях Toyota объявила показатели продаж за первый квартал 2024 года, согласно которым культовый гибрид Prius увеличил реализацию на 138,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. То есть было продано 13 327 единиц модели против 5 586 единиц.

Как Toyota продавала электрокары

Для сравнения, за тот же период новых владельцев получили всего 1 897 единиц электрокаров Toyota bZ4X. Это на 11,7% больше, чем в прошлом году, но все еще гораздо меньше, чем у Prius. Продажи более дорогого электромобиля Lexus RZ составили 1 603 единицы.

Это означает, что Toyota продала совокупно только 3 500 полностью электрических автомобилей. И это в то время, когда многие считали, что электромобили укрепляют свою популярность.

Общие показатели в США

Toyota Motor North America в целом выросла на 20,3%, благодаря значительному росту продаж Prius, RAV4, Corolla и Corolla Cross. Все эти модели доступны в гибридном исполнении, не говоря уже о Camry, продажи которой выросли на 18,6% по сравнению с прошлым годом и составляют 78 337 единиц.

Tundra также подняла результаты на 31% до 36 215 проданных автомобилей. И она тоже имеет гибридную комплектацию.

Рыночные тенденции свидетельствуют о том, что гибриды все еще популярны, и если тенденции сохранятся, Toyota может быть готова к очередному рекордному году продаж.

Ранее глава правления Toyota Акио Тойода заявил, что потребность в электромобилях сильно преувеличена. Также мы сообщали, в каких комплектациях и по каким ценам в Украине продают Toyota C-HR.

США
Япония
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