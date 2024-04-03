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Toyota довела переваги гібридів над електромобілями — подробиці

3 квітня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota показала, які переваги гібридні автомобілі мають перед електрокарами
2024 Toyota Prius Prime. Фото: carscoops.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зростання продажів нової моделі Toyota Prius на 138% в США доводить, що користувачі віддають перевагу гібридам перед повністю електричними моделями корпорації. Цю тезу підтверджують жалюгідні результати реалізації Toyota bZ4X та Lexus RZ.

Про це повідомив Motor1.

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Днями Toyota оголосила показники продажів за перший квартал 2024 року, згідно з якими культовий гібрид Prius збільшив реалізацію на 138,6% порівняно з аналогічним періодом торік. Тобто було продано 13 327 одиниць моделі проти 5 586 одиниць.

Як Toyota продавала електрокари

Для порівняння, за той же період нових власників отримали лише 1 897 одиниць електрокарів Toyota bZ4X. Це на 11,7% більше ніж торік, але все ще набагато менше, ніж у Prius. Продажі дорожчого електромобіля Lexus RZ склали 1 603 одиниці.

Це означає, що Toyota продала сукупно лише 3 500 повністю електричних авто. І це в той час, коли багато хто вважав, що електромобілі зміцнюють свою популярність.

Загальні показники в США

Toyota Motor North America в цілому зросла на 20,3%, завдяки значному зростанню продажів Prius, RAV4, Corolla та Corolla Cross. Всі ці моделі доступні в гібридному виконанні, не кажучи вже про Camry, продажі якої зросли на 18,6% порівняно з минулим роком і становлять 78 337 одиниць.

Tundra також підняла результати на 31% до 36 215 проданих автомобілів. І вона також має гібридну комплектацію.

Ринкові тенденції свідчать про те, що гібриди все ще популярні, і якщо тенденції збережуться, Toyota може бути готова до чергового рекордного року продажів.

Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли, в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.

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