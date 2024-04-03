Toyota показала, які переваги гібридні автомобілі мають перед електрокарами

Toyota довела переваги гібридів над електромобілями — подробиці
Зростання продажів нової моделі Toyota Prius на 138% в США доводить, що користувачі віддають перевагу гібридам перед повністю електричними моделями корпорації. Цю тезу підтверджують жалюгідні результати реалізації Toyota bZ4X та Lexus RZ.
Про це повідомив Motor1.
Днями Toyota оголосила показники продажів за перший квартал 2024 року, згідно з якими культовий гібрид Prius збільшив реалізацію на 138,6% порівняно з аналогічним періодом торік. Тобто було продано 13 327 одиниць моделі проти 5 586 одиниць.
Як Toyota продавала електрокари
Для порівняння, за той же період нових власників отримали лише 1 897 одиниць електрокарів Toyota bZ4X. Це на 11,7% більше ніж торік, але все ще набагато менше, ніж у Prius. Продажі дорожчого електромобіля Lexus RZ склали 1 603 одиниці.
Це означає, що Toyota продала сукупно лише 3 500 повністю електричних авто. І це в той час, коли багато хто вважав, що електромобілі зміцнюють свою популярність.
Загальні показники в США
Toyota Motor North America в цілому зросла на 20,3%, завдяки значному зростанню продажів Prius, RAV4, Corolla та Corolla Cross. Всі ці моделі доступні в гібридному виконанні, не кажучи вже про Camry, продажі якої зросли на 18,6% порівняно з минулим роком і становлять 78 337 одиниць.
Tundra також підняла результати на 31% до 36 215 проданих автомобілів. І вона також має гібридну комплектацію.
Ринкові тенденції свідчать про те, що гібриди все ще популярні, і якщо тенденції збережуться, Toyota може бути готова до чергового рекордного року продажів.
Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли, в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.
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