Toyota C-HR 2024 в Україні: які комплектації та за яку ціну можна купити

Поки що в Україні не складуть ціну на найдешевшу базову комплектацію Toyota C-HR. Фото: toyota.co.uk

Новий гібридний кросовер Toyota C-HR добрався до Україні у п'яти варіантах комплектації. Поки що не оголосили ціни на найдешевшу з них базову Live.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Найдешевшим варіантом сьогодні є комплектація Active з 1,8-літровим двигуном потужністю 140 к.с. за ціною 1 422 000 грн. За ці гроші пропонують:

світлодіодну оптику;

безключовий доступ;

запуск двигуна кнопкою;

двозонний клімат-контроль;

цифрову панель приладів;

солідний перелік іншого обладнання.

Наступна комплектація з 1,8-літровим двигуном Lounge коштує 1 506 600 грн.

Active та Lounge з 2-літровими моторами потужністю 197 к.с. продаються за — відповідно 1 497 600 грн та 1 582 200 грн.

Такими ж двигунами оснащені комплектації Premium ( 1 695 600 грн ) та GR Sport ( 1 830 600 грн ).

Найдорожчі версії можна замовити як з переднім приводом, так і з додатковим 40-сильним електричним мотором для задньої осі.

infocar.ua

Таким чином топовою модифікацією на нашому ринку став C-HR GR Sport. Велику частину доплати перепадає на додатковий електромотор.

Від комплектації Premium ця версія відрізняється в основному декором та безальтернативним повним приводом.

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