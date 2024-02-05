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Розпочалися продажі Toyota C-HR в Україні — комплектація та ціни

5 лютого 2024 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota C-HR 2024 в Україні: які комплектації та за яку ціну можна купити
Поки що в Україні не складуть ціну на найдешевшу базову комплектацію Toyota C-HR. Фото: toyota.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Новий гібридний кросовер Toyota C-HR добрався до Україні у п'яти варіантах комплектації. Поки що не оголосили ціни на найдешевшу з них базову Live.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Найдешевшим варіантом сьогодні є комплектація Active з 1,8-літровим двигуном потужністю 140 к.с. за ціною 1 422 000 грн. За ці гроші пропонують:

  • світлодіодну оптику;
  • безключовий доступ;
  • запуск двигуна кнопкою;
  • двозонний клімат-контроль;
  • цифрову панель приладів;
  • солідний перелік іншого обладнання.

Наступна комплектація з 1,8-літровим двигуном Lounge коштує 1 506 600 грн.

Active та Lounge з 2-літровими моторами потужністю 197 к.с. продаються за — відповідно 1 497 600 грн та 1 582 200 грн.

Такими ж двигунами оснащені комплектації Premium (1 695 600 грн) та GR Sport (1 830 600 грн).

Найдорожчі версії можна замовити як з переднім приводом, так і з додатковим 40-сильним електричним мотором для задньої осі.

infocar.ua

Таким чином топовою модифікацією на нашому ринку став C-HR GR Sport. Велику частину доплати перепадає на додатковий електромотор.

Від комплектації Premium ця версія відрізняється в основному декором та безальтернативним повним приводом.

Раніше ми представляли рейтинг найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Також повідомляли, що першу тисячу Toyota Land Cruiser 2024 в Німеччині розпродали за 30 хвилин.

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