Toyota C-HR 2024 в Україні: які комплектації та за яку ціну можна купити

Розпочалися продажі Toyota C-HR в Україні — комплектація та ціни
Новий гібридний кросовер Toyota C-HR добрався до Україні у п'яти варіантах комплектації. Поки що не оголосили ціни на найдешевшу з них базову Live.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Найдешевшим варіантом сьогодні є комплектація Active з 1,8-літровим двигуном потужністю 140 к.с. за ціною 1 422 000 грн. За ці гроші пропонують:
- світлодіодну оптику;
- безключовий доступ;
- запуск двигуна кнопкою;
- двозонний клімат-контроль;
- цифрову панель приладів;
- солідний перелік іншого обладнання.
Наступна комплектація з 1,8-літровим двигуном Lounge коштує 1 506 600 грн.
Active та Lounge з 2-літровими моторами потужністю 197 к.с. продаються за — відповідно 1 497 600 грн та 1 582 200 грн.
Такими ж двигунами оснащені комплектації Premium (1 695 600 грн) та GR Sport (1 830 600 грн).
Найдорожчі версії можна замовити як з переднім приводом, так і з додатковим 40-сильним електричним мотором для задньої осі.
Таким чином топовою модифікацією на нашому ринку став C-HR GR Sport. Велику частину доплати перепадає на додатковий електромотор.
Від комплектації Premium ця версія відрізняється в основному декором та безальтернативним повним приводом.
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