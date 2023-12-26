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Першу 1000 Toyota Land Cruiser 2024 в Німеччині розпродали за 30 хвилин

26 грудня 2023 17:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota Land Cruiser 2024: першу 1000 екземплярів в Німеччині розпродали за 30 хвилин
Навколо Land Cruiser нового покоління виник великий ажіотаж. Фото: electrifiedmag.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Німецьким клієнтам показали Land Cruiser нового покоління ще у вересні цього року. Подача заявок на бронювання авто розпочалася о 8 ранку 21 грудня, але завершилася вже за пів години.

Про це повідомив MMR.

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Таким чином, першу партію 1000 екземплярів нової моделі Land Cruiser 2024 замовили з рекордною швидкістю. Наразі покупці мають зареєструватись у списку очікування.

У Німеччині доступні три версії Land Cruiser

  • Executive;
  • Tec;
  • First Edition.

Toyota оголосила, що по всій Європі випуск Land Cruiser First Edition буде обмежений 3000 екземплярів.

Що відомо про Land Cruiser 2024

  • Машина побудована на платформі Toyota GA-F, яка на 50% жорсткіша, ніж архітектура попереднього покоління.
  • Європейські моделі продаватимуться з 2,8 л турбодизелем (201 к.с.) з 8-ступінчастою АКПП.
  • У 2025 році в Європі розпочнуться продажі м’якого гібридного дизеля з 48-вольтовою системою.
  • Комплектації Tec та First Edition отримали передній стабілізатор поперечної стійкості, 20-дюймові легкосплавні диски, цифрове дзеркало заднього виду, аудіопакет преміумкласу JBL тощо.
  • У США новий Land Cruiser пропонується з 2,4 л 4-циліндровим гібридним двигуном з турбонаддувом (326 к.с.).
Фото: electrifiedmag.com

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також повідомляли, що на початку 2024 року о України з'явиться новий яскравий гібрид Toyota C-HR 2024.

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