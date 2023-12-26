Toyota Land Cruiser 2024: першу 1000 екземплярів в Німеччині розпродали за 30 хвилин

Навколо Land Cruiser нового покоління виник великий ажіотаж. Фото: electrifiedmag.com

Німецьким клієнтам показали Land Cruiser нового покоління ще у вересні цього року. Подача заявок на бронювання авто розпочалася о 8 ранку 21 грудня, але завершилася вже за пів години.

Про це повідомив MMR.

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Таким чином, першу партію 1000 екземплярів нової моделі Land Cruiser 2024 замовили з рекордною швидкістю. Наразі покупці мають зареєструватись у списку очікування.

У Німеччині доступні три версії Land Cruiser

Executive;

Tec;

First Edition.

Toyota оголосила, що по всій Європі випуск Land Cruiser First Edition буде обмежений 3000 екземплярів.

Що відомо про Land Cruiser 2024

Машина побудована на платформі Toyota GA-F, яка на 50% жорсткіша, ніж архітектура попереднього покоління.

Європейські моделі продаватимуться з 2,8 л турбодизелем (201 к.с.) з 8-ступінчастою АКПП.

У 2025 році в Європі розпочнуться продажі м’якого гібридного дизеля з 48-вольтовою системою.

Комплектації Tec та First Edition отримали передній стабілізатор поперечної стійкості, 20-дюймові легкосплавні диски, цифрове дзеркало заднього виду, аудіопакет преміумкласу JBL тощо.

У США новий Land Cruiser пропонується з 2,4 л 4-циліндровим гібридним двигуном з турбонаддувом (326 к.с.).

Фото: electrifiedmag.com

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