Toyota Land Cruiser 2024: первые 1000 экземпляров в Германии распродали за 30 минут

Вокруг Land Cruiser нового поколения возник большой ажиотаж. Фото: electrifiedmag.com

Немецким клиентам показали Land Cruiser нового поколения еще в сентябре этого года. Подача заявок на бронирование авто началась в 8 утра 21 декабря, но завершилась уже через полчаса.

Об этом сообщил MMR.

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Таким образом, первую партию в 1000 экземпляров новой модели Land Cruiser 2024 заказали с рекордной скоростью. Покупатели должны зарегистрироваться в списке ожидания.

В Германии доступны три версии Land Cruiser

Executive;

Tec;

First Edition.

Toyota объявила, что по всей Европе выпуск Land Cruiser First Edition будет ограничен 3000 экземпляров.

Что известно о Land Cruiser 2024

Машина построена на платформе Toyota GA-F, которая на 50% жестче, чем архитектура предыдущего поколения.

Европейские модели будут продаваться с 2,8 л турбодизелем (201 л.с.) с 8-ступенчатой АКПП.

В 2025 году в Европе начнутся продажи мягкого гибридного дизеля с 48-вольтовой системой.

Комплектации Tec и First Edition получили передний стабилизатор поперечной стойкости, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровое зеркало заднего вида, аудиопакет премиум-класса JBL и т.д.

В США новый Land Cruiser предлагается с 2,4 л 4-цилиндровым гибридным двигателем с турбонаддувом (326 л.с.).

Фото: electrifiedmag.com

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также сообщалось, что в начале 2024 года у Украины появится новый яркий гибрид Toyota C-HR 2024.