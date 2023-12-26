Toyota Land Cruiser 2024: первые 1000 экземпляров в Германии распродали за 30 минут

Первую 1000 Toyota Land Cruiser 2024 в Германии распродали за 30 минут
Немецким клиентам показали Land Cruiser нового поколения еще в сентябре этого года. Подача заявок на бронирование авто началась в 8 утра 21 декабря, но завершилась уже через полчаса.
Об этом сообщил MMR.
Таким образом, первую партию в 1000 экземпляров новой модели Land Cruiser 2024 заказали с рекордной скоростью. Покупатели должны зарегистрироваться в списке ожидания.
В Германии доступны три версии Land Cruiser
- Executive;
- Tec;
- First Edition.
Toyota объявила, что по всей Европе выпуск Land Cruiser First Edition будет ограничен 3000 экземпляров.
Что известно о Land Cruiser 2024
- Машина построена на платформе Toyota GA-F, которая на 50% жестче, чем архитектура предыдущего поколения.
- Европейские модели будут продаваться с 2,8 л турбодизелем (201 л.с.) с 8-ступенчатой АКПП.
- В 2025 году в Европе начнутся продажи мягкого гибридного дизеля с 48-вольтовой системой.
- Комплектации Tec и First Edition получили передний стабилизатор поперечной стойкости, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровое зеркало заднего вида, аудиопакет премиум-класса JBL и т.д.
- В США новый Land Cruiser предлагается с 2,4 л 4-цилиндровым гибридным двигателем с турбонаддувом (326 л.с.).
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