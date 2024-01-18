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ТОП-3 найдорожчих моделей Lexus у 2024 році

18 січня 2024 16:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Lexus: рейтинг найдорожчих моделей бренда у 2024 році
Разом зі збільшенням впізнаваності бренду Lexus, зростали й ціни на його авто. Фото: nbcnews.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Lexus — американська гілка японської компанії Toyota Motor Corporation — перші свої моделі не продавала дорого, наприклад, у 1989 році в США ціна легендарного седана LS 400 становила близько 35 тис. доларів, що приблизно на 40% менше, ніж за аналогічний Mercedes-Benz. Але за 30 років багато що змінилося, і хоча машини Lexus досі зазвичай дешевші за німецькі аналоги, але багато з них вже доступні лише заможним людям.

Про це написав CarBuzz.

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1. Lexus LFA

Найдорожчий Lexus в історії.

Фото: autoweek.com

Хто може забути культовий LFA, його приголомшливі характеристики та дизайн? 4,8-літровий двигун V10, розроблений спільно з Yamaha, є шедевром, що видає 553 к.с. та до 9 000 обертів на хвилину. Він розміщений в шасі й кузові, в основному виготовленому з вуглецевого композиту.

Базова ціна авто близько 375 тис. доларів США. Але LFA було виготовлено всього 500 екземплярів, тому ціни стрімко зростають. Торік рідкісний LFA Nurburgring Edition продали за 1,625 млн доларів.

2. Lexus LX 600

Ціна: 92 565 — 140 000 доларів.

Фото: lexus.ua

Найдорожча версія кросовера Ultra Luxury коштує понад 133 тис. доларів за версію з чотиримісною компоновкою та задніми масажними сидіннями. Втім, усі комплектації LX мають імпозантний дизайн з помітною решіткою радіатора, 3,4-літровий V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 409 к.с. До 100 км/год LX 600 розганяється менш ніж за сім секунд.

3. Lexus LC 500

Ціна: 98 450 — 120 550 доларів.

Фото: lexus.ua

За найдорожчу комплектацію Convertible Inspiration Series доведеться заплатити понад 120 тис. доларів. Втім, один кабріолет серії Inspiration, пофарбований у структурний синій колір у 2022 році продали за 182 тис. доларів. Окрім гібридного 500h, всі LC 500 мають 5-літровий V8 з природним всмоктуванням, потужністю 471 к.с.

Раніше ми писали, що у Львові чоловік викрав Lexus, щоб віддати його ЗСУ. Також Lexus RX 2010 року випуску був названий найнадійнішим вживаним кросовером за версією видання HotCars.

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