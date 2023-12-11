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ТОП-3 найнадійніших вживаних кросоверів та позашляховиків у 2023 році

11 грудня 2023 17:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 найнадійніших вживаних кросоверів та позашляховиків у 2023 році
З огляду на особливості експлуатації, кросовери та позашляховики має бути дуже надійним. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Надійність є ключовим фактором при покупці кросовера, адже в іншому випадку виникне купа проблем: погана економія палива, збої в електроніці, часті поломки та дорогий ремонт. Експерти проаналізували машини з найвищими показниками якості та надійності відомої компанії J.D. Power.

Рейтинг склали фахівці HotCars. Публікуємо трійку лідерів.

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Для кожної моделі відображається інформація:

  • показник надійності від 100 можливих балів (J.D. Power);
  • щорічні витрати на технічне обслуговування (RepairPal);
  • кількість відкликань (NHTSA).

1. 2010 Lexus RX

Фото: lexusenthusiast.com
  • Рейтинг надійності (J.D. Power): 93 зі 100 балів.
  • Середні річні витрати на технічне обслуговування: 407-498 доларів (RepairPal).
  • Відкликання: 1 (NHTSA).

Авто не лише відрізняється надійністю, але й отримало високі оцінки в краш-тестах, проведених IIHS. Також відзначають видатну паливну економічність машини та ретельно продуманий, високоякісний інтер'єр.

2. 2018 Lexus GX

Фото: kenshawlexus.com
  • Рейтинг надійності (J.D. Power): 91 зі 100 балів.
  • Середні річні витрати на технічне обслуговування: 770 доларів (RepairPal).
  • Відкликання: 2 (NHTSA).

Вважається однією з найкращих уживаних моделей Lexus завдяки своїй винятковій надійності. Має вражаючі позашляхові характеристики: жорстка підвіска, кліренс 21,5 см та спеціалізовані функції (блокування міжосьового диференціала, контроль прослизання та система повного приводу з можливістю регулювання крутного моменту).

3. 2014 Toyota FJ Cruiser

Фото: bournadventure.com
  • Рейтинг надійності (J.D. Power): 90 зі 100 балів.
  • Середні річні витрати на технічне обслуговування: 528 доларів (RepairPal).
  • Відкликання: 5 (NHTSA).

Авто має міцний дизайн, надійну конструкцію, вражаючий кліренс (до 24,3 см), вдосконалену систему повного приводу, просторий й універсальний салон, а також достатню вантажопідйомність, що робить його чудовим вибором для любителів активного відпочинку та пригод.

Раніше ми представляли ТОП-10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом. Також писали про кросовери та позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування.

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