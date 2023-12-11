ТОП-3 найнадійніших вживаних кросоверів та позашляховиків у 2023 році
Надійність є ключовим фактором при покупці кросовера, адже в іншому випадку виникне купа проблем: погана економія палива, збої в електроніці, часті поломки та дорогий ремонт. Експерти проаналізували машини з найвищими показниками якості та надійності відомої компанії J.D. Power.
Рейтинг склали фахівці HotCars. Публікуємо трійку лідерів.
Для кожної моделі відображається інформація:
- показник надійності від 100 можливих балів (J.D. Power);
- щорічні витрати на технічне обслуговування (RepairPal);
- кількість відкликань (NHTSA).
1. 2010 Lexus RX
- Рейтинг надійності (J.D. Power): 93 зі 100 балів.
- Середні річні витрати на технічне обслуговування: 407-498 доларів (RepairPal).
- Відкликання: 1 (NHTSA).
Авто не лише відрізняється надійністю, але й отримало високі оцінки в краш-тестах, проведених IIHS. Також відзначають видатну паливну економічність машини та ретельно продуманий, високоякісний інтер'єр.
2. 2018 Lexus GX
- Рейтинг надійності (J.D. Power): 91 зі 100 балів.
- Середні річні витрати на технічне обслуговування: 770 доларів (RepairPal).
- Відкликання: 2 (NHTSA).
Вважається однією з найкращих уживаних моделей Lexus завдяки своїй винятковій надійності. Має вражаючі позашляхові характеристики: жорстка підвіска, кліренс 21,5 см та спеціалізовані функції (блокування міжосьового диференціала, контроль прослизання та система повного приводу з можливістю регулювання крутного моменту).
3. 2014 Toyota FJ Cruiser
- Рейтинг надійності (J.D. Power): 90 зі 100 балів.
- Середні річні витрати на технічне обслуговування: 528 доларів (RepairPal).
- Відкликання: 5 (NHTSA).
Авто має міцний дизайн, надійну конструкцію, вражаючий кліренс (до 24,3 см), вдосконалену систему повного приводу, просторий й універсальний салон, а також достатню вантажопідйомність, що робить його чудовим вибором для любителів активного відпочинку та пригод.
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