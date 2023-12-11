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ТОП-3 самых надежных подержанных кроссоверов и внедорожников в 2023 году

11 декабря 2023 17:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 самых надежных подержанных кроссоверов и внедорожников в 2023 году
Учитывая особенности эксплуатации, кроссоверы и внедорожники должны быть очень надежными. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Надежность является ключевым фактором при покупке кроссовера, ведь в противном случае возникнет куча проблем: плохая экономия топлива, сбои в электронике, частые поломки и дорогостоящий ремонт. Эксперты проанализировали машины с высокими показателями качества и надежности известной компании JD Power.

Рейтинг составили специалисты HotCars. Публикуем тройку лидеров.

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Для каждой модели отображается информация:

  • показатель надежности от 100 вероятных баллов (JD Power);
  • ежегодные расходы на техническое обслуживание (RepairPal);
  • количество отзывов (NHTSA).

1. 2010 Lexus RX

Фото: lexusenthusiast.com
  • Рейтинг надежности (JD Power): 93 из 100 баллов.
  • Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 407-498 долларов (RepairPal).
  • Отзыв: 1 (NHTSA).

Автомобиль не только отличается надежностью, но и получил высокие оценки в краш-тестах, проведенных IIHS. Также отмечают выдающуюся топливную экономичность машины и тщательно продуманный, высококачественный интерьер.

2. 2018 Lexus GX

Фото: kenshawlexus.com
  • Рейтинг надежности (JD Power): 91 из 100 баллов.
  • Средний годовой расход на техническое обслуживание: 770 долларов (RepairPal).
  • Отзыв: 2 (NHTSA).

Считается одной из лучших подержанных моделей Lexus благодаря своей исключительной надежности. Обладает впечатляющими внедорожными характеристиками: жесткая подвеска, клиренс 21,5 см и специализированные функции (блокировка межосевого дифференциала, контроль проскальзывания и система полного привода с возможностью регулировки крутящего момента).

3. 2014 Toyota FJ Cruiser

Фото: bournadventure.com
  • Рейтинг надежности (JD Power): 90 из 100 баллов.
  • Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 528 долларов (RepairPal).
  • Отзыв: 5 (NHTSA).

Авто имеет крепкий дизайн, надежную конструкцию, впечатляющий клиренс (до 24,3 см), усовершенствованную систему полного привода, просторный и универсальный салон, а также достаточную грузоподъемность, что делает его отличным выбором для любителей активного отдыха и приключений.

Ранее мы представляли ТОП-10 внедорожников с высоким дорожным просветом. Также писали о кроссоверах и внедорожниках с самыми низкими затратами на обслуживание.

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