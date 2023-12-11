ТОП-3 самых надежных подержанных кроссоверов и внедорожников в 2023 году
Надежность является ключевым фактором при покупке кроссовера, ведь в противном случае возникнет куча проблем: плохая экономия топлива, сбои в электронике, частые поломки и дорогостоящий ремонт. Эксперты проанализировали машины с высокими показателями качества и надежности известной компании JD Power.
Рейтинг составили специалисты HotCars. Публикуем тройку лидеров.
Для каждой модели отображается информация:
- показатель надежности от 100 вероятных баллов (JD Power);
- ежегодные расходы на техническое обслуживание (RepairPal);
- количество отзывов (NHTSA).
1. 2010 Lexus RX
- Рейтинг надежности (JD Power): 93 из 100 баллов.
- Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 407-498 долларов (RepairPal).
- Отзыв: 1 (NHTSA).
Автомобиль не только отличается надежностью, но и получил высокие оценки в краш-тестах, проведенных IIHS. Также отмечают выдающуюся топливную экономичность машины и тщательно продуманный, высококачественный интерьер.
2. 2018 Lexus GX
- Рейтинг надежности (JD Power): 91 из 100 баллов.
- Средний годовой расход на техническое обслуживание: 770 долларов (RepairPal).
- Отзыв: 2 (NHTSA).
Считается одной из лучших подержанных моделей Lexus благодаря своей исключительной надежности. Обладает впечатляющими внедорожными характеристиками: жесткая подвеска, клиренс 21,5 см и специализированные функции (блокировка межосевого дифференциала, контроль проскальзывания и система полного привода с возможностью регулировки крутящего момента).
3. 2014 Toyota FJ Cruiser
- Рейтинг надежности (JD Power): 90 из 100 баллов.
- Средние годовые расходы на техническое обслуживание: 528 долларов (RepairPal).
- Отзыв: 5 (NHTSA).
Авто имеет крепкий дизайн, надежную конструкцию, впечатляющий клиренс (до 24,3 см), усовершенствованную систему полного привода, просторный и универсальный салон, а также достаточную грузоподъемность, что делает его отличным выбором для любителей активного отдыха и приключений.
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