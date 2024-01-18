Lexus: рейтинг самых дорогих моделей бренда в 2024 году

Вместе с увеличением узнаваемости бренда Lexus, росли и цены на его авто. Фото: nbcnews.com

Lexus — американская ветвь японской компании Toyota Motor Corporation — первые свои модели не продавала дорого, например, в 1989 году в США цена легендарного седана LS 400 составляла около 35 тыс. долларов, что примерно на 40% меньше, чем за аналогичный Mercedes-Benz. Но за 30 лет многое изменилось, и хотя машины Lexus до сих пор обычно дешевле немецких аналогов, но многие из них уже доступны только состоятельным людям.

Об этом написал CarBuzz.

Читайте также:

1. Lexus LFA

Самый дорогой Lexus в истории.

Фото: autoweek.com

Кто может забыть культовый LFA, его ошеломляющие характеристики и дизайн? 4,8-литровый двигатель V10, разработанный совместно с Yamaha, является шедевром, выдающим 553 л.с. и до 9 000 оборотов в минуту. Он расположен в шасси и кузове, в основном изготовленном из углеродного композита.

Базовая цена авто составляет около 375 тыс. долларов США. Но LFA было сделано всего 500 экземпляров, потому цены быстро растут. В прошлом году редкий LFA Nurburgring Edition продали за 1,625 млн долларов.

2. Lexus LX 600

Цена: 92 565–140 000 долларов.

Фото: lexus.ua

Самая дорогая версия кроссовера Ultra Luxury стоит более 133 тыс. долларов за версию с четырехместной компоновкой и задними массирующими сиденьями. Впрочем, все комплектации LX имеют импозантный дизайн с заметной радиаторной решеткой, 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 409 л.с. До 100 км/ч LX 600 разгоняется менее чем за семь секунд.

3. Lexus LC 500

Цена: 98 450–120 550 долларов.

Фото: lexus.ua

За дорогую комплектацию Convertible Inspiration Series придется заплатить более 120 тыс. долларов. Впрочем, один кабриолет серии Inspiration, выкрашенный в структурный синий цвет в 2022 году, продали за 182 тыс. долларов. Кроме гибридного 500h, все LC 500 имеют 5-литровый V8 с естественным всасыванием мощностью 471 л.с.

Ранее мы писали, что во Львове мужчина угнал Lexus, чтобы отдать его ВСУ. Также Lexus RX 2010 выпуска был назван самым надежным подержанным кроссовером по версии издания HotCars.