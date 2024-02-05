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Начались продажи Toyota C-HR в Украине — комплектация и цены

5 февраля 2024 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota C-HR 2024 в Украине: какие комплектации и по какой цене можно купить
Пока что в Украине не объявили цену на самую дешевую базовую комплектацию Toyota C-HR. Фото: toyota.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Новый гибридный кроссовер Toyota C-HR добрался в Украину в пяти вариантах комплектации. Пока что не объявили цены на самую дешевую из них базовую Live.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Самым дешевым вариантом сегодня является комплектация Active с 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л.с. по цене 1 422 000 грн. За эти деньги предлагают:

  • светодиодную оптику;
  • бесключевой доступ;
  • запуск двигателя кнопкой;
  • двухзонный климат-контроль;
  • цифровую приборную панель;
  • солидный список другого оборудования.

Следующая комплектация с 1,8-литровым двигателем Lounge стоит 1 506 600 грн.

Active и Lounge с 2-литровым мотором мощностью 197 л.с. продаются за соответственно 1 497 600 грн и 1 582 200 грн.

Такими же двигателями оснащены комплектации Premium (1 695 600 грн) и GR Sport (1 830 600 грн).

Самые дорогие версии можно заказать как с передним приводом, так и дополнительным 40-сильным электрическим мотором для задней оси.

infocar.ua

Таким образом, топовой модификацией на нашем рынке стал C-HR GR Sport. Большая часть доплаты попадает на дополнительный электромотор.

От комплектации Premium эта версия отличается, в основном, декором и безальтернативным полным приводом.

Ранее мы представляли рейтинг самых дорогих моделей Lexus в 2024 году. Также сообщалось, что первую тысячу Toyota Land Cruiser 2024 года в Германии распродали за 30 минут.

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