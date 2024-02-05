Toyota C-HR 2024 в Украине: какие комплектации и по какой цене можно купить

Начались продажи Toyota C-HR в Украине — комплектация и цены
Новый гибридный кроссовер Toyota C-HR добрался в Украину в пяти вариантах комплектации. Пока что не объявили цены на самую дешевую из них базовую Live.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Самым дешевым вариантом сегодня является комплектация Active с 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л.с. по цене 1 422 000 грн. За эти деньги предлагают:
- светодиодную оптику;
- бесключевой доступ;
- запуск двигателя кнопкой;
- двухзонный климат-контроль;
- цифровую приборную панель;
- солидный список другого оборудования.
Следующая комплектация с 1,8-литровым двигателем Lounge стоит 1 506 600 грн.
Active и Lounge с 2-литровым мотором мощностью 197 л.с. продаются за соответственно 1 497 600 грн и 1 582 200 грн.
Такими же двигателями оснащены комплектации Premium (1 695 600 грн) и GR Sport (1 830 600 грн).
Самые дорогие версии можно заказать как с передним приводом, так и дополнительным 40-сильным электрическим мотором для задней оси.
Таким образом, топовой модификацией на нашем рынке стал C-HR GR Sport. Большая часть доплаты попадает на дополнительный электромотор.
От комплектации Premium эта версия отличается, в основном, декором и безальтернативным полным приводом.
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