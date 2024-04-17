Чому в Європі скорочуються продажі автомобілів — головні причини

Електромобілі на зарядці. Фото: pewresearch.org

У першому кварталі 2024 року на найбільшому авторинку Європи — в Німеччині — продано 694 785 нових автомобілів, що на 4,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Втім, продажі електромобілів впали на понад 14%, знизившись з 94 736 до 81 337 одиниць.

Про це повідомив Cars Coops.

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Хто втратив позиції

Зниження продажів особливо помітне серед європейських автовиробників. За даними федерального автотранспортного відомства Німеччини, Citroen, Jaguar, Polestar та Volkswagen показали 30% скорочення продажів електромобілів, а падіння Porsche, Peugeot, Mini, Fiat та DS перевищило 40%.

Американська Tesla за цей же період продала 13 068 своїх електрокарів, що на майже 37% менше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Кого оминула катастрофа

Перші три місяці 2024 року не стали поганими для всіх великих виробників. Наприклад продажі електромобілів BMW зросли на 83,6%, досягнувши 7 959 одиниць. Kia пережила значне зростання на 106,1%, продавши 2 825 авто. Mercedes-Benz продемонстрував скромні +5,8%, поставивши 7 720 електрокарів. Skoda збільшила продажі на 15,7%, Smart — на 14,9%, а Volvo — на 47,5%.

Чому скоротилися продажі електрокарів

Галузь стикається з проблемами відтоді, як у грудні уряд Німеччини різко припинив податкові пільги для електромобілів, що вплинуло на падіння продажів.

До того ж паралельно покращилися продажі гібридів. Якщо розглядати всі транспортні засоби з альтернативними силовими установками — електромобілі, гібриди, водневі машини та авто на природному газі, то у першому кварталі 2024 року німці придбали 304 725 таких транспортних засобів, що на 4,4% більше, ніж торік — 291 999 одиниць.

Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.