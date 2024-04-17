Чому в Європі скорочуються продажі автомобілів — головні причини

Що не так — чому в Європі провалюються продажі електромобілів
У першому кварталі 2024 року на найбільшому авторинку Європи — в Німеччині — продано 694 785 нових автомобілів, що на 4,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Втім, продажі електромобілів впали на понад 14%, знизившись з 94 736 до 81 337 одиниць.
Про це повідомив Cars Coops.
Хто втратив позиції
Зниження продажів особливо помітне серед європейських автовиробників. За даними федерального автотранспортного відомства Німеччини, Citroen, Jaguar, Polestar та Volkswagen показали 30% скорочення продажів електромобілів, а падіння Porsche, Peugeot, Mini, Fiat та DS перевищило 40%.
Американська Tesla за цей же період продала 13 068 своїх електрокарів, що на майже 37% менше, ніж у першому кварталі 2023 року.
Кого оминула катастрофа
Перші три місяці 2024 року не стали поганими для всіх великих виробників. Наприклад продажі електромобілів BMW зросли на 83,6%, досягнувши 7 959 одиниць. Kia пережила значне зростання на 106,1%, продавши 2 825 авто. Mercedes-Benz продемонстрував скромні +5,8%, поставивши 7 720 електрокарів. Skoda збільшила продажі на 15,7%, Smart — на 14,9%, а Volvo — на 47,5%.
Чому скоротилися продажі електрокарів
Галузь стикається з проблемами відтоді, як у грудні уряд Німеччини різко припинив податкові пільги для електромобілів, що вплинуло на падіння продажів.
До того ж паралельно покращилися продажі гібридів. Якщо розглядати всі транспортні засоби з альтернативними силовими установками — електромобілі, гібриди, водневі машини та авто на природному газі, то у першому кварталі 2024 року німці придбали 304 725 таких транспортних засобів, що на 4,4% більше, ніж торік — 291 999 одиниць.
Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.
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