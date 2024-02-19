Три главные причины воздержаться от покупки подержанного электромобиля

Расходы на электрокар могут быть неожиданно высокими. Фото: nytimes.com

Сегодня на вторичном рынке в Украине значительно подешевели импортируемые электромобили. С учетом того, что электрокар не нуждается в регулярных визитах в АЗС, такая покупка может казаться выгодной, но так ли это на самом деле?

Об этом пишет Lifehacker.

Взрывное развитие технологий

Технология электромобилей быстро развивается, поэтому более ранним моделям вроде Nissan Leaf уже сегодня не хватает многих базовых функций. К примеру, системы охлаждения, продлевающие срок службы батарей.

Это означает, что можно купить дешевый электрокар, которому около десяти лет, и быстро выяснить, что он уже не очень пригоден для использования, особенно по сравнению с автомобилем на бензине аналогичного возраста.

Не развита инфраструктура зарядных станций

В зависимости от того где вы живете, найти место для зарядки электромобиля может быть проблематично. Из-за нехватки инфраструктуры и хрупкости многих зарядных устройств поддерживать автомобиль в рабочем состоянии не всегда легко. И это особенно актуально для подержанных электромобилей из-за уменьшения емкости аккумуляторов.

Уменьшение емкости аккумулятора

Батареи электромобилей теряют до 10% своей емкости в течение первых пяти лет эксплуатации. На батарее электрокаров обычно предоставляется гарантия на 8 лет или около 160 000 км пробега. Но если батарея б/у электромобиля обеспечивает лишь относительно небольшой запас хода, то нехватка зарядных станций обострит проблему, а замена батареи электромобиля может стоить более 10 000 долларов. Ничто из этого не проблема для автомобилей с ДВС.

Ранее ученые обнаружили один серьезный недостаток электромобилей. Также эксперты назвали десять главных проблем гибридных автомобилей.