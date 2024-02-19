Три головні причини утриматися від купівлі вживаного електромобіля

Витрати на електрокар можуть бути несподівано високими. Фото: nytimes.com

Сьогодні на вторинному ринку в Україні значно подешевшали імпортовані електромобілі. З урахуванням того, що електрокар не потребує регулярних візитів до АЗС, така покупка може здаватися вигідною, але чи це так насправді?

Про це написав Lifehacker.

Вибуховий розвиток технологій

Технологія електромобілів швидко розвивається, тому дешевшим раннім моделям на кшталт Nissan Leaf уже сьогодні бракує багатьох базових функцій. Наприклад, системи охолодження, що подовжують термін служби батарей.

Це означає, що можна купити дешевий електрокар, якому близько десяти років, та швидко з'ясувати, що він вже не дуже придатний для використання, особливо у порівнянні з автомобілем на бензині аналогічного віку.

Не розвинена інфраструктура зарядних станцій

Залежно від того, де ви живете, знайти місце для зарядки електромобіля може бути проблематично. Через брак інфраструктури та крихкість багатьох зарядних пристроїв підтримувати автомобіль у робочому стані не завжди легко. І це особливо актуально для вживаних електромобілів через зменшення місткості їхніх акумуляторів.

Зменшення місткості акумулятора

Батареї електромобілів втрачають до 10% своєї місткості протягом перших п'яти років експлуатації. На батареї електрокарів зазвичай надається гарантія на 8 років або близько 160 000 км пробігу. Але якщо батарея вживаного електромобіля забезпечує лише відносно невеликий запас ходу, то брак зарядних станцій загострить проблему, а заміна батареї електромобіля може коштувати понад 10 000 доларів. Ніщо з цього не є проблемою для автомобілів з ДВЗ.

Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.