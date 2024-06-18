Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Ни один из популярных электрокаров не преодолел заявленный запас хода — тест arrow

Ни один из популярных электрокаров не преодолел заявленный запас хода — тест

18 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Популярные электрокары не выдержали испытаний запасом хода в реальных условиях
Испытания шести электромобилей. Скриншот из Youtube-канала CarWow.
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Запас хода шести электромобилей проверили в реальных условиях. Из всех авто только одно максимально приблизилось к показателям, которые заявил производитель.

Британское издание CarWow опубликовало результаты испытаний на своем Youtube-канале.

Читайте также:

В тесте участвовали:

  1. BMW i5;
  2. BYD Seal;
  3. Mercedes EQE;
  4. Polestar 2;
  5. Porsche Taycan;
  6. Tesla Model 3.

Испытания максимально приблизили к эксплуатации машин в повседневной жизни. Все автомобили ехали в обычном режиме с включенным климат-контролем. Водители путешествовали пока электромобили полностью не разряжались и не останавливались. Маршрут был выбран по автотрассам и через населенные пункты.

В итоге все автомобили не смогли достичь паспортных показателей запаса хода. Лучшие результаты показал Mercedes EQE, проехав всего на 6% меньше заявленного производителем расстояния. Худшие — BMW i5 и Polestar 2, недобравшие 18%.

Результаты полевого испытания электромобилей

  • BMW i5 — заявленный запас хода 582 км / реальный запас хода 476 км — разница 18%
  • Polestar — 653 км / 534 км — 18%
  • BYD Seal — 570 км / 499 км — 12,5%
  • Porsche Taycan — 677 км / 592 км — 12%
  • Tesla Model — 627 км / 566 км — 10%
  • Mercedes EQE — 611 км / 574 км — 6%

 

Ранее китайский электрокар преодолел на одном заряде более 1000 км в ходе реальных испытаний. Также эксперты объяснили, почему в 2024 году значительно возрастут продажи электрокаров.

испытания
Tesla
автомобиль
Mercedes-Benz
авто
электрокары
електромобиль
BMW
Porsche

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор