Популярные электрокары не выдержали испытаний запасом хода в реальных условиях

Ни один из популярных электрокаров не преодолел заявленный запас хода — тест
Запас хода шести электромобилей проверили в реальных условиях. Из всех авто только одно максимально приблизилось к показателям, которые заявил производитель.
Британское издание CarWow опубликовало результаты испытаний на своем Youtube-канале.
В тесте участвовали:
- BMW i5;
- BYD Seal;
- Mercedes EQE;
- Polestar 2;
- Porsche Taycan;
- Tesla Model 3.
Испытания максимально приблизили к эксплуатации машин в повседневной жизни. Все автомобили ехали в обычном режиме с включенным климат-контролем. Водители путешествовали пока электромобили полностью не разряжались и не останавливались. Маршрут был выбран по автотрассам и через населенные пункты.
В итоге все автомобили не смогли достичь паспортных показателей запаса хода. Лучшие результаты показал Mercedes EQE, проехав всего на 6% меньше заявленного производителем расстояния. Худшие — BMW i5 и Polestar 2, недобравшие 18%.
Результаты полевого испытания электромобилей
- BMW i5 — заявленный запас хода 582 км / реальный запас хода 476 км — разница 18%
- Polestar — 653 км / 534 км — 18%
- BYD Seal — 570 км / 499 км — 12,5%
- Porsche Taycan — 677 км / 592 км — 12%
- Tesla Model — 627 км / 566 км — 10%
- Mercedes EQE — 611 км / 574 км — 6%
Ранее китайский электрокар преодолел на одном заряде более 1000 км в ходе реальных испытаний. Также эксперты объяснили, почему в 2024 году значительно возрастут продажи электрокаров.
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