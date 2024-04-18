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Китайский электрокар преодолел более 1000 км в реальных испытаниях

18 апреля 2024 22:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Электромобиль Nio ET7 преодолел более 1000 км на одном заряде.
Nio ET7. Фото: topgear.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Электромобиль Nio ET7 2024 с полутвердотельным аккумулятором проехал 1070 км на одном заряде во время испытаний в Китае. Цена на авто еще не объявлена, но предыдущее поколение этой машины доступно в Украине под заказ по цене 60 000 долларов.

О результатах китайских испытаний сообщил Cars Coops.

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Какими были заезды

Автопроизводитель объявил результаты своих реальных испытаний, заявив, что один автомобиль, следовавший из Шанхая в Семень, проехал 1046 км, другой — преодолел путь из Пекина в Хэфэй 1062 км, а последний в путешествии из Куньмина в Чжаньцзян — 1070 км.

Во время своей самой длинной поездки ET7 перевозил груз весом 200 кг, поднялся на высоту 1,875 м над уровнем моря, держал среднюю скорость 84 км/ч и развил максимальную — 118 км/ч. Всего путешествие длилось 12,8 часа.

Новая батарея

Главная причина таких впечатляющих результатов — полутвердотельный аккумулятор электрокара. Он сохраняет 150 кВт-ч энергии, хотя имеет такие же размеры, как и литий-ионная батарея Nio на 100 кВт-ч, а весит всего на 20 кг больше.

Эта технология обещает не только обеспечить авто более длинным запасом хода, но и уменьшить физические размеры аккумуляторов во всех электромобилях, чтобы сделать их более эффективными.

Предварительные заказы на ET7 2024 открылись 16 апреля. Официальное оглашение всех технических характеристик авто состоится 25 апреля, а поставки начнутся 30 апреля.

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Китай
электрокары
технологии
продажа авто
батерея
електромобиль

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