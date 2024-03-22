Как безопасно и дешево заряжать электромобиль дома — какая цена

Дешевле заряжать электрокар дома Фото: chargepoint.com

Самый удобный и дешевый вариант зарядки электромобиля — дома в ночное время. При условии, что удастся достичь заряда примерно на 100 км хода, его хватит для ежедневных поездок на работу, в магазин и по другим делам.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Чтобы не столкнуться с неприятностями, перед первым подключением штатного зарядного устройства убедитесь, что к дому подведена линия с достаточным запасом мощности. Что к ней одновременно не присоединяется несколько потребителей, все остальное оборудование на линии исправно и способно пропускать не менее 16 А при напряжении 220 В.

Сколько стоит зарядка

Бытовой тариф для населения составляет 2,64 грн. за 1 кВт-ч. При расходе 20 кВт-ч на 100 км пробега одна такая зарядка обойдется примерно в 60 грн. То есть 1 км пробега по затратам на электроэнергию будет стоить 60 коп. Расходы на бензин при аналогичных условиях составят 6 грн.

Если установить двухзонный или трехзонный счетчик электроэнергии, будет еще дешевле. Двухзонный делит сутки на дневной период с 7 до 23 часов, и ночной с 23 до 7 часов. Ночной тариф при этом составляет 1,32 грн за 1 кВт-ч, то есть вдвое меньше. А ночной тариф трехзонного счетчика вообще — 1,05 грн. за 1 кВт-ч.

В других местах — гаражных кооперативах, паркингах и т.д., тарифы могут быть другими, и значительно выше, по ставкам для юридических лиц.

Предостережения по безопасности

Перед использованием штатного зарядного устройства обратите внимание на его параметры. В Украине подходят только те приборы, которые предназначенные для работы в сетях напряжением 220 В с частотой 50 Гц.

Для работы в бытовой сети ее максимальная мощность не должна превышать 3…3,5 кВт (16 А).

Если для зарядки требуется удлинитель, то для 3-киловаттного зарядного устройства сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 2,5 мм2.

Всегда полностью разматывайте удлинители, хранящиеся в мотке или на катушке, чтобы они не перегревались и не загорелись.

Общая длина одного качественного удлинителя не должна превышать 30 м, с проводником 4 мм2 — 60 м.

Всегда должен быть беспрепятственный доступ к розетке, чтобы в случае необходимости можно было оперативно выключить подачу энергии.

Немедленно выключите зарядку, если появляются опасные проявления: искрение, треск, запах горелого пластика, перегрев разъемов и т.д.

Ранее ученые обнаружили один серьезный недостаток электромобилей. Также эксперты назвали десять главных проблем гибридных автомобилей.