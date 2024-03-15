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Самые дешевые электрокары, которые можно купить в Украине в марте 2024 года

15 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-11 самых дешевых электрокаров в феврале 2024 года в Украине
Changan Lumin — самый дешевый электрокар в Украине. Фото: made-in-china.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Нишу самых дешевых электрокаров в Украине преимущественно занимают китайские модели — небольшие сити-кары, хэтчбеки и компактные кроссоверы. В основном они предназначены для езды по городу, ведь запас хода таких машин составляет 150-200 км на одном заряде, хотя чуть более дорогие авто могут преодолеть более 400 км.

Об этом написал NNews.

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ТОП-11 самых дешевых электрокаров в феврале 2024 года

  1. Changan Lumin — от 9 200 долларов. Маленький 2-дверный сити-кар. Первоначальный вариант с батареей 13 кВт имеет запас хода в 155 км.
  2. Wuling Mini EV — от 10 900 долларов. Базовая комплектация обеспечивает 120 км на одном заряде.
  3. Dongfeng EX1 PRO — от 11 100 долларов. Самый дешевый кроссовер в Украине. Оборудованный батареей 16 кВт, разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд. Запас хода от 201 км.
  4. Wuling Bingo — от 11 700 долларов. Небольшой хэтчбек, обладающий батареей 17,3 кВт, позволяет авто двигаться до 410 км на одном заряде.
  5. Dongfeng Nano Box — от 11 700 долларов. Компактный кроссовер с запасом хода 200 км.
  6. Leap Motor T03 — от 12 200 долларов. Сити-кар имеет большое количество функций помощи водителю. Запас хода до 403 км.
  7. Chery Little Ant — от 12 600 долларов. Компактный 4-х местный городской автомобиль со стильным дизайном и удобным салоном. Запас хода до 251 км.
  8. Geely Geometry E — от 13 500 долларов. Кроссовер, ориентированный на молодежную аудиторию, с запасом хода 401 км в городском цикле.
  9. BYD Seagull — от 13 600 долларов. Хэтчбек с ярким дизайном, светодиодными фарами, эффектным спойлером на крыше и большим лобовым стеклом с одним дворником. Пробегает 305 км на одном заряде в базовой комплектации.
  10. Neta V — от 14 000 долларов. Кроссовер с запасом хода в 300 км.
  11. Changan E-Star — от 14 800 долларов. Компактный городской автомобиль, который преодолеет на одном заряде 310 км.

Раньше мы писали, какие самые дешевые подержанные электромобили можно купить в Украине прямо сейчас. Также мы говорили, почему мировые автопроизводители сокращают выпуск электромобилей.

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