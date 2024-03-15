ТОП-11 найдешевших електрокарів у лютому 2024 року в Україні

Changan Lumin — найдешевший електрокар в Україні. Фото: made-in-china.com

Нішу найдешевших електрокарів в Україні переважно займають китайські моделі — невеличкі сіті-кари, хетчбеки та компактні кросовери. В основному вони призначені для їзди містом, адже запас ходу таких машин становить 150-200 км на одному заряді, хоча трохи дорожчі авто можуть здолати понад 400 км.

Про це написав NNews.

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Changan Lumin — від 9 200 доларів. Маленький 2-дверний сіті-кар. Початковий варіант з батареєю 13 кВт має запас ходу в 155 км. Wuling Mini EV — від 10 900 доларів. Базова комплектація забезпечує 120 км на одному заряді. Dongfeng EX1 PRO — від 11 100 доларів. Найдешевший кросовер в Україні. Обладнаний батареєю 16 кВт, розганяється до 100 км/год за 7 секунд. Запас ходу від 201 км. Wuling Bingo — від 11 700 доларів. Невеликий хетчбек, який має батареєю 17,3 кВт, що дозволяє авто рухатися до 410 км на одному заряді. Dongfeng Nano Box — від 11 700 доларів. Компактний кросовер с запасом ходу 200 км. Leap Motor T03 — від 12 200 доларів. Сіті-кар має чималу кількість функцій допомоги водієві. Запас ходу до 403 км. Chery Little Ant — від 12 600 доларів. Компактний 4-місний міський автомобіль зі стильним дизайном та зручним салоном. Запас ходу до 251 км. Geely Geometry E — від 13 500 доларів. Кросовер, орієнтований на молодіжну аудиторію, з запасом ходу 401 км в міському циклі. BYD Seagull — від 13 600 доларів. Хетчбек з яскравим дизайном, світлодіодними фарами, ефектним спойлером на даху та великим лобовим склом з одним двірником. Пробігає 305 км на одному заряді в базовій комплектації. Neta V — від 14 000 доларів. Кросовер з запасом ходу в 300 км. Changan E-Star — від 14 800 доларів. Компактне міське авто, яке здолає на одному заряді 310 км.

Раніше ми писали, які найдешевші вживані електромобілі можна купити в Україні прямо зараз. Також ми розповідали, чому світові автовиробники скорочують випуск електромобілів.