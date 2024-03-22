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Як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах — безпека та ціна

22 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як безпечно та дешево заряджати електромобіль вдома — яка ціна
Найдешевше заряджати електрокар вдома Фото: chargepoint.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та по інших справах.

Про це написав AUTO.RIA.

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Щоб не стикнутися з неприємностями, перед першим підключенням штатного зарядного пристрою переконайтесь, що до будинку підведено лінію з достатнім запасом потужності. Що до неї одночасно не приєднується кілька споживачів, все інше обладнання на лінії справне і здатне пропускати щонайменше 16 А при напрузі 220 В.

Скільки коштує зарядка

Побутовий тариф для населення становить 2,64 грн за 1 кВт-год. При витраті 20 кВт-год на 100 км пробігу, одне таке заряджання обійдеться приблизно в 60 грн. Тобто, 1 км пробігу за витратами на електроенергію коштуватиме 60 коп. Розходи на бензин за аналогічних умов складатиме 6 грн.

Якщо встановити двозонний або тризонний лічильник електроенергії, буде ще дешевше. Двозонний ділить добу на денний період з 7 до 23 год, та нічний з 23 до 7 год. Нічний тариф при цьому становить 1,32 грн за 1 кВт-год, тобто удвічі менше. А нічний тариф тризонного лічильника взагалі складає 1,05 грн за 1 кВт-год.

В інших місцях — гаражних кооперативах, паркінгах тощо, тарифи можуть бути іншими, і значно вищими, за ставками для юридичних осіб.

Застереження з безпеки

  • Перед тим, як користуватися штатним зарядним пристроєм, зверніть увагу на його параметри. В Україні підходять лише ті прилади, які призначені для роботи у мережах напругою 220 В з частотою 50 Гц.
  • Для роботи в побутовій мережі її максимальна потужність не повинна перевищувати 3…3,5 кВт (16 А).
  • Якщо для заряджання потрібен подовжувач, то для 3-кіловатного зарядного пристрою переріз однієї жили кабелю повинен бути щонайменше 2,5 мм2.
  • Завжди повністю розмотуйте подовжувачі, які зберігаються у мотку чи на котушці, щоб вони не перегрівалися і не зайнялися.
  • Загальна довжина одного якісного подовжувача не має перевищувати 30 м, з провідником 4 мм2 — 60 м.
  • Завжди повинен бути безперешкодний доступ до розетки, аби у разі потреби можна було оперативно вимкнути подачу енергії.
  • Негайно вимкніть заряджання, якщо з'являються небезпечні прояви — іскріння, тріск, запах горілого пластику, перегрівання роз’ємів тощо.

Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.

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