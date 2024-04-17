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Немногие знают, но для электрокаров нужны особые шины — как их выбирать

17 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чем шины для электромобилей отличаются от обычных — какие критерии выбора
Специальные шины для электромобиля. Фото: firestonecompleteautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Из-за большего веса и более высокого крутящего момента электромобилей, для них выпускают специальные шины. Покрышки обозначаются маркировкой EV и соответствуют более строгим нормам прочности, износостойкости и шума.

Об этом написал Auto24.

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Масса электромобиля

Только батарея электромобиля весит 400-500 кг. То есть общая масса электрической машины намного выше аналогичного показателя авто с ДВС. Это значит, что шины должны выдерживать более высокие динамические нагрузки.

Крутящий момент

Электромобили получили больший крутящий момент по сравнению с ДВС. Они способны очень быстро ускоряться, что вместе со значительным весом создает серьезную нагрузку на шину. Для большего крутящего момента требуется и большая износостойкость.

Также не забываем о рекуперации, ведь при отпускании педали акселератора большинство электромобилей замедляется, заряжая батарею. То есть шина всегда находится под нагрузкой.

Сопротивление качению

Шины EV имеют пониженное сопротивление качению, что делает эксплуатацию электромобиля более практичной, ведь этот показатель напрямую влияет на запас хода машины.

Шум

Электромоторы гораздо тише ДВС, поэтому шум от шин является очень важным показателем комфорта водителя, особенно во время долгих поездок. Шины для электромобилей должны быть значительно тише покрышек для ДВС.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

электрокары
советы
безопасность
електромобиль
шины для авто

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