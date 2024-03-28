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Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

28 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три способа доехать на пробитом колесе до шиномонтажа, когда нет запаски
Не стоит паниковать из-за спущенного колеса. Фото: sparktyres.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Прокол колеса вещь обыденная и случается с каждым водителем много раз. Но, если эта неприятность произошла на трассе, а запасного колеса нет, то доехать до ближайшего шиномонтажа помогут три простых способа.

Об этом написал Dexpens.

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Признаки пробития колеса

  • машину ведет в сторону;
  • виляет корма;
  • слышен гул или ритмичный шум со стороны колеса.

Необходимо плавно снизить скорость и медленно съехать на обочину в безопасное место. Разбираться со спущенным колесом на трассе — не самая лучшая идея.

Накачать колесо

Можно накачать колесо и ехать дальше, если прокол небольшой, а СТО недалеко. Через несколько километров повторить процедуру. И так до самого шиномонтажа.

Просто добавьте воды

Народный, но удивительно эффективный способ. Выкрутите ниппель и залейте в колесо два литра воды. Разместите колесо проколом вниз и накачайте его до 1,5 атмосферы. Дальше можно ехать со скоростью до 25 км/ч. Центробежные силы разнесут воду по всей поверхности колеса и воздух будет изолирован от места прокола. Так можно преодолеть до 60 км.

Вкрутить саморез

Сначала нужно найти прокол. Если его невооруженным глазом не видно, накачайте колесо и лейте на него воду. После того как несанкционированное отверстие найдено, аккуратно вкрутите в него шуруп. Некоторые водители поступают так, даже когда есть запаска, чтобы меньше возиться. Все равно уже едут в шиномонтаж.

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