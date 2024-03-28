Три способи доїхати на пробитому колесі до шиномонтажу, коли немає запаски

Не варто панікувати через спущене колесо. Фото: sparktyres.com

Прокол колеса річ буденна й трапляється з кожним водієм багато разів. Але, якщо ця неприємність відбулася на трасі, а запасного колеса немає, то доїхати до найближчого шиномонтажу допоможуть три простих способи.

Про це написав Dexpens.

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машину веде в бік;

виляє корма;

чутно гул або ритмічний шум з боку колеса.

Потрібно плавно знизити швидкість та повільно з'їхати на узбіччя в безпечне місце. Розбиратися зі спущеним колесом на трасі — не найкраща ідея.

Докачати колесо

Можна накачати колесо та повільно їхати далі, якщо прокол невеликий, а СТО недалеко. За кілька кілометрів повторити процедуру. І так до самого шиномонтажу.

Просто додайте води

Народний, але напрочуд ефективний спосіб. Викрутіть ніпель та залийте в колесо два літри води. Розташуйте колесо проколом вниз та накачайте його до 1,5 атмосфери. Далі можна їхати зі швидкістю до 25 км/год. Відцентрові сили рознесуть воду по всій поверхні колеса й повітря буде ізольоване від місця проколу. Так можна подолати до 60 км.

Вкрутити саморіз

Спочатку потрібно знайти прокол. Якщо його неозброєним оком не видно, то накачайте колесо та лийте на нього воду. Після того, як несанкціонований отвір знайдений, акуратно вкрутіть в нього шуруп. Деякі водії вчиняють так, навіть коли є запаска, щоб менше морочитися. Все одно вже їдуть в шиномонтаж.

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