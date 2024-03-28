Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи arrow

Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

28 березня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три способи доїхати на пробитому колесі до шиномонтажу, коли немає запаски
Не варто панікувати через спущене колесо. Фото: sparktyres.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Прокол колеса річ буденна й трапляється з кожним водієм багато разів. Але, якщо ця неприємність відбулася на трасі, а запасного колеса немає, то доїхати до найближчого шиномонтажу допоможуть три простих способи.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Ознаки пробиття колеса

  • машину веде в бік;
  • виляє корма;
  • чутно гул або ритмічний шум з боку колеса.

Потрібно плавно знизити швидкість та повільно з'їхати на узбіччя в безпечне місце. Розбиратися зі спущеним колесом на трасі — не найкраща ідея.

Докачати колесо

Можна накачати колесо та повільно їхати далі, якщо прокол невеликий, а СТО недалеко. За кілька кілометрів повторити процедуру. І так до самого шиномонтажу.

Просто додайте води

Народний, але напрочуд ефективний спосіб. Викрутіть ніпель та залийте в колесо два літри води. Розташуйте колесо проколом вниз та накачайте його до 1,5 атмосфери. Далі можна їхати зі швидкістю до 25 км/год. Відцентрові сили рознесуть воду по всій поверхні колеса й повітря буде ізольоване від місця проколу. Так можна подолати до 60 км.

Вкрутити саморіз

Спочатку потрібно знайти прокол. Якщо його неозброєним оком не видно, то накачайте колесо та лийте на нього воду. Після того, як несанкціонований отвір знайдений, акуратно вкрутіть в нього шуруп. Деякі водії вчиняють так, навіть коли є запаска, щоб менше морочитися. Все одно вже їдуть в шиномонтаж.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

авто
лайфхаки
поради
автомобіль
шини для авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ