Як подовжити термін служби автомобільних шин — прості лайфхаки

Шини потребують догляду. Фото: tyreright.com.au

Автомобільні шини з часом зношуються, але, як один з найважливіших елементів автомобіля, коштують досить дорого. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.

Про це написав AvtoBlog.

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Якщо їздити з помірною швидкістю, шини прослужать значно довше. Ще одна погана звичка — часті пробуксовки та гальмування, які призводять до катастрофічного зносу покришок. Намагайтеся рушати з місця плавно, без ривків.

Стежте за сезоном

Важливо слідкувати за прогнозом погоди й своєчасно замінювати шини залежно від сезону. Зокрема, зимова гума в теплу пору року псується швидше. Аналогічні негативні процеси відбуваються з літньою гумою взимку.

Розвал-сходження

Розбалансування розвалу-сходження (кутів нахилу коліс машини) впливає на лише на керованість автомобіля, а й самим прямим чином спричиняє пришвидшений знос гуми.

Умови зберігання

На гуму негативно впливають:

спека, адже цей матеріал буквально тане при високих температурах;

волога, яка викликає розшарування шини;

масло, бензин, гальмівна рідина теж псують шини.

Неохайний автомобіль

Не можна надовго залишати автомобіль брудним. Пил та бруд руйнують будь-яку поверхню, хоч гуму, хоч метал. Місце для паркування також має бути чистим.

Довгий простій

Коли автомобіль простоює значну частину часу в зимовий період без роботи, то його бажано ставити на колодки. Така нескладна процедура дозволить скоротити знос покришок, який відбувається під дією ваги машини.

Раніше ми писали, коли потрібно міняти зимові шини на літні у 2024 році. Також публікували ТОП-6 літніх шин для авто за помірними цінами в Україні у 2024 році.