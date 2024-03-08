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ТОП-6 літніх шин для авто за помірними цінами в Україні у 2024 році

8 березня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Які надійні літні шини для авто можна купити в Україні у 2024 році за помірні гроші
Ціни на літню гуму "кусаються". Фото: washingtonpahyundai.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни  на літню гуму для автомобілів неприємно вражають водіїв. Тому варто розглянути компромісні варіанти сезонних покришок з відносно помірною вартістю, які отримали пристойні оцінки різних незалежних європейських рейтингів.

Про це написав AUTO.RIA.

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Ціни та характеристики наводяться для шин поширеного типорозміру 205/55 R16.

Fulda EcoControl HP2

Німецький суббренд концерну Goodyear

Конкурентні переваги:

  • непогана зносостійкість;
  • дуже збалансовані характеристики на сухому та вологому асфальті.
  • прогнозована поведінка;
  • непогані акустичні характеристики.

Орієнтовна ціна за шину: 2631 грн.

Kleber Dynaxer HP4

Дочірній бренд Michelin.

Конкурентні переваги:

  • висока плавність ходу;
  • дуже гарна зносостійкість;
  • низький показник шумності;
  • гарні показники на сухому й вологому асфальті.

Орієнтовна ціна за шину: 2649 грн.

Sava Intensa HP2

Словенський бренд, який належить Goodyear.

Конкурентні переваги:

  • високопродуктивна шина, створена для дощової погоди;
  • впевнена й на сухому покритті.

Недоліки:

  • підвищена шумність.

Орієнтовна ціна за шину: 2891 грн.

Debica Presto HP2

Польська компанія Debica, яка належить Goodyear.

Судячи з результатів, отриманих на тестах, ця модель не має ані яскраво виражених переваг, ані очевидних вад.

Це відносно недорога універсальна шина, яка пасує потребам широкого кола легкових автомобілів з різним стилям водіння.

Не підходить дуже важким або високопродуктивним швидкісним авто.

Орієнтовна ціна за шину: 2818 грн.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Корейський незалежний бренд Hankook, заснований за участі Bridgestone.

Конкурентні переваги:

  • гарні показники на мокрому асфальті;
  • низький показник шумності;
  • великий запас ресурсу.

Орієнтовна ціна за шину: 2851 грн.

Nexen NFera Primus

Південнокорейський виробник заявляє її як високопродуктивну (UHP) шину, тобто вона має пасувати швидким та потужним автомобілям.

Втім, на думку експертів слабкими місцями цієї моделі є шумність та низький запас ресурсу.

Орієнтовна ціна за шину: 3155 грн.

Раніше ми писали, чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна. Також розповідали про усі плюси та мінуси безповітряних шин.

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