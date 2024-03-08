Які надійні літні шини для авто можна купити в Україні у 2024 році за помірні гроші

ТОП-6 літніх шин для авто за помірними цінами в Україні у 2024 році
Ціни на літню гуму для автомобілів неприємно вражають водіїв. Тому варто розглянути компромісні варіанти сезонних покришок з відносно помірною вартістю, які отримали пристойні оцінки різних незалежних європейських рейтингів.
Про це написав AUTO.RIA.
Ціни та характеристики наводяться для шин поширеного типорозміру 205/55 R16.
Fulda EcoControl HP2
Німецький суббренд концерну Goodyear
Конкурентні переваги:
- непогана зносостійкість;
- дуже збалансовані характеристики на сухому та вологому асфальті.
- прогнозована поведінка;
- непогані акустичні характеристики.
Орієнтовна ціна за шину: 2631 грн.
Kleber Dynaxer HP4
Дочірній бренд Michelin.
Конкурентні переваги:
- висока плавність ходу;
- дуже гарна зносостійкість;
- низький показник шумності;
- гарні показники на сухому й вологому асфальті.
Орієнтовна ціна за шину: 2649 грн.
Sava Intensa HP2
Словенський бренд, який належить Goodyear.
Конкурентні переваги:
- високопродуктивна шина, створена для дощової погоди;
- впевнена й на сухому покритті.
Недоліки:
- підвищена шумність.
Орієнтовна ціна за шину: 2891 грн.
Debica Presto HP2
Польська компанія Debica, яка належить Goodyear.
Судячи з результатів, отриманих на тестах, ця модель не має ані яскраво виражених переваг, ані очевидних вад.
Це відносно недорога універсальна шина, яка пасує потребам широкого кола легкових автомобілів з різним стилям водіння.
Не підходить дуже важким або високопродуктивним швидкісним авто.
Орієнтовна ціна за шину: 2818 грн.
Hankook Ventus Prime 4 K135
Корейський незалежний бренд Hankook, заснований за участі Bridgestone.
Конкурентні переваги:
- гарні показники на мокрому асфальті;
- низький показник шумності;
- великий запас ресурсу.
Орієнтовна ціна за шину: 2851 грн.
Nexen NFera Primus
Південнокорейський виробник заявляє її як високопродуктивну (UHP) шину, тобто вона має пасувати швидким та потужним автомобілям.
Втім, на думку експертів слабкими місцями цієї моделі є шумність та низький запас ресурсу.
Орієнтовна ціна за шину: 3155 грн.
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