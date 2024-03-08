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ТОП-6 летних шин для авто по умеренным ценам в Украине в 2024 году

8 марта 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие надежные летние шины можно купить в Украине в 2024 году за умеренные деньги
Цены на летнюю резину "кусаются". Фото: washingtonpahyundai.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Цены на летнюю резину для автомобилей неприятно удивляют водителей. Поэтому следует рассмотреть компромиссные варианты сезонных покрышек с относительно умеренной стоимостью, которые получили приличные оценки разных независимых европейских рейтингов.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Цены и характеристики приводятся для шин распространенного типоразмера 205/55 R16.

Fulda EcoControl HP2

Немецкий суббренд концерна Goodyear

Конкурентные преимущества:

  • неплохая износостойкость;
  • очень сбалансированы характеристики на сухом и влажном асфальте.
  • прогнозируемое поведение;
  • хорошие акустические свойства.

Примерная цена за шину: 2631 грн.

Kleber Dynaxer HP4

Дочерний бренд Michelin.

Конкурентные преимущества:

  • высокая плавность хода;
  • очень хорошая износостойкость;
  • низкий показатель шумности;
  • хорошие показатели на сухом и влажном асфальте.

Примерная цена за шину: 2649 грн.

Sava Intensa HP2

Словенский бренд, принадлежащий Goodyear.

Конкурентные преимущества:

  • высокопроизводительная шина, предназначенная для дождливой погоды;
  • уверена и на сухом покрытии.

Недостатки:

  • повышенная шумность.

Примерная цена за шину: 2891 грн.

Debica Presto HP2

Польская компания Debica, принадлежащая Goodyear.

Судя по результатам, полученным на тестах, эта модель не имеет ни ярко выраженных преимуществ, ни очевидных изъянов.

Это относительно недорогая универсальная шина, подходящая потребностям широкого круга легковых автомобилей с разным стилям вождения.

Не подходит очень тяжелым или высокопроизводительным скоростным автомобилем.

Примерная цена за шину: 2818 грн.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Корейский независимый бренд Hankook, основанный с участием Bridgestone.

Конкурентные преимущества:

  • хорошие показатели на мокром асфальте;
  • низкий показатель шумности;
  • большой запас ресурса.

Примерная цена за шину: 2851 грн.

Nexen NFera Primus

Южнокорейский производитель заявляет ее как высокопроизводительную (UHP) шину, то есть она должна подходить быстрым и мощным автомобилям.

Впрочем, по мнению экспертов слабыми местами этой являются модели шумность и низкий запас ресурса.

Примерная цена за шину: 3155 грн.

Ранее мы писали, почему следует поменять все четыре шины на авто, если повреждена только одна. Также рассказывали обо всех плюсах и минусах безвоздушных шин.

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