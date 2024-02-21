Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Автопокрышки без проколов — все плюсы и минусы безвоздушных шин arrow

Автопокрышки без проколов — все плюсы и минусы безвоздушных шин

21 февраля 2024 12:58
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Когда легковые авто получат безвоздушные шины — преимущества и недостатки технологии.
Таким шинам не нужно измерять давление. Фото: cnet.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Недавняя совместная разработка Michelin и General Motors безвоздушных шин для легковых автомобилей и объявления об их испытаниях в этом году на электромобилях Chevrolet Bolt привлекло автолюбителей к технологии. Впрочем, некоторые конкуренты, в частности Continental, скептически относятся к этой затее.

Об этом написал Dexpens.

Конструктивные особенности

Безвоздушная шина является жестким обедом, внутри которого находятся соты или эластичные спицы, а также ступица. Такую шину можно восстанавливать до пяти раз, в том числе менять полимерные ступицы.

Использование безвоздушных шин

Компания производитель гарантировала пробег безвоздушных шин до 24 тыс. км. Их изготовляют из огнеупорных материалов, позволяющих колесам функционировать при условии разрушения до 30% поверхности покрышки. Неудивительно, что инновацией, прежде всего, заинтересовались военные, которые начали использовать новые шины на бронетранспортере Humvee.

Еще раньше Michelin выпустила не пневматические шины X Tweel для коммерческого потребителя, в частности, их применили на небольших погрузчиках, но эти шины не имели должной жесткости.

Автопокрышки без проколов - все плюсы и минусы безвоздушных шин - фото 1
Фото: deere.com

Преимущества безвоздушных шин

  • Отсутствие проколов шины, ненужно запасное колесо.
  • Нет необходимости регулировать и проверять давление в шинах.
  • Износ покрышки также зависит от давления, поэтому безвоздушные шины изнашиваются равномерно.
  • Меньшая масса колеса позволяет более эффективно расходовать топливо и повышать управляемость машины.
  • Шина никогда не слетит с диска.
  • Для производства резины безвоздушных шин можно использовать переработанное сырье.

Недостатки безвоздушных шин

Компания Continental также занимается производством не пневматических шин, но ее представители считают, что использование их в легковом автотранспорте связано с рядом недостатков:

  • высокая шумность;
  • проблемы с амортизацией

Ранее мы писали, почему даже с хорошей зимней резиной авто неустойчиво на дороге. Также эксперты перечислили все преимущества и недостатки шипованных шин.

авто
Michelin
технологии
автомобиль
шины для авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме