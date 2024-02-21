Когда легковые авто получат безвоздушные шины — преимущества и недостатки технологии.

Таким шинам не нужно измерять давление. Фото: cnet.com

Недавняя совместная разработка Michelin и General Motors безвоздушных шин для легковых автомобилей и объявления об их испытаниях в этом году на электромобилях Chevrolet Bolt привлекло автолюбителей к технологии. Впрочем, некоторые конкуренты, в частности Continental, скептически относятся к этой затее.

Об этом написал Dexpens.

Конструктивные особенности

Безвоздушная шина является жестким обедом, внутри которого находятся соты или эластичные спицы, а также ступица. Такую шину можно восстанавливать до пяти раз, в том числе менять полимерные ступицы.

Использование безвоздушных шин

Компания производитель гарантировала пробег безвоздушных шин до 24 тыс. км. Их изготовляют из огнеупорных материалов, позволяющих колесам функционировать при условии разрушения до 30% поверхности покрышки. Неудивительно, что инновацией, прежде всего, заинтересовались военные, которые начали использовать новые шины на бронетранспортере Humvee.

Еще раньше Michelin выпустила не пневматические шины X Tweel для коммерческого потребителя, в частности, их применили на небольших погрузчиках, но эти шины не имели должной жесткости.

Фото: deere.com

Преимущества безвоздушных шин

Отсутствие проколов шины, ненужно запасное колесо.

Нет необходимости регулировать и проверять давление в шинах.

Износ покрышки также зависит от давления, поэтому безвоздушные шины изнашиваются равномерно.

Меньшая масса колеса позволяет более эффективно расходовать топливо и повышать управляемость машины.

Шина никогда не слетит с диска.

Для производства резины безвоздушных шин можно использовать переработанное сырье.

Недостатки безвоздушных шин

Компания Continental также занимается производством не пневматических шин, но ее представители считают, что использование их в легковом автотранспорте связано с рядом недостатков:

высокая шумность;

проблемы с амортизацией

Ранее мы писали, почему даже с хорошей зимней резиной авто неустойчиво на дороге. Также эксперты перечислили все преимущества и недостатки шипованных шин.