Коли легкові авто отримають безповітряні шини — переваги та недоліки технології

Таким шинам не потрібно вимірювати тиск. Фото: cnet.com

Недавня спільна розробка Michelin та General Motors безповітряних шин для легкових автомобілів та оголошення про їхнє випробування цього року на електромобілях Chevrolet Bolt привернуло увагу автолюбителів до технології. Втім, деякі конкуренти, зокрема Continental скептично ставляться до цієї затії.

Про це написав Dexpens.

Конструктивні особливості

Безповітряна шина є жорстким обідом, усередині якого знаходяться стільники або еластичні спиці, а також маточина. Таку шину можна відновлювати до п'яти разів, зокрема міняти полімерні маточини.

Використання безповітряних шин

Компанія виробник гарантувала пробіг безповітряних шин до 24 тис. км. Їх виготовляють з вогнетривких матеріалів, які дозволяють колесам функціонувати за умови руйнування до 30% поверхні покришки. Не дивно, що інновацією насамперед зацікавилися військові, які почали використовувати нові шини на бронетранспортері Humvee.

Ще раніше Michelin випустила не пневматичні шини X Tweel для комерційного споживача, зокрема їх застосували на невеликих навантажувачах, але ці шини не мали належної жорсткості.

Фото: deere.com

Переваги безповітряних шин

Відсутність проколів шини, непотрібне запасне колесо.

Нема потреби регулювати та перевіряти тиск у шинах.

Зношування покришки також залежить від тиску, тому безповітряні шини зношуються рівномірно.

Менш маса колеса дозволяє ефективніше витрачати паливо та підвищувати керованість машини.

Шина ніколи не злетить з диска.

Для виробництва гуми безповітряних шин можна використовувати перероблену сировину.

Недоліки безповітряних шин

Компанія Continental також займаються виробництвом не пневматичних шин, але її представники вважають, що використання їх у легковому автотранспорті пов’язане з низкою недоліків:

висока шумність;

проблеми з амортизацією.

Раніше ми писали, чому навіть з гарною зимовою гумою авто нестійке на дорозі. Також експерти перерахували усі переваги та недоліки шипованих шин.