Сезонна заміна автомобільних шин — дієві поради, як зекономити

Варто зупинитися на бюджетних шинах. Фото: tirebuyer.com

Нові покришки та заміна сезонної гуми для автомобілів коштують грубих грошей. Але завжди можна знайти, де заощадити, та пошукати компромісні варіанти без трагічної втрати якості.

Про це повідомив Telegraf.

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Не обов'язково преміум

Обирайте шини з огляду на показник співвідношення ціни та якості. Якщо не вистачає бюджету на преміумпокришки Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin або Nokian, то можна зупинитися на бюджетних, але якісних Barum, Kleber, Hankook, Uniroyal і Yokohama.

Коли купляти

Досвідчені шопоголіки знають, що купляти зимові речі краще влітку, коли на них ще немає високого попиту. Те саме з шинами — їх рекомендують брати в міжсезоння. Річ у тім, що продавці намагаються розпродати старі запаси, щоб звільнити місце для нових. Тому літню гуму варто купляти в січні, а зимову — в червні.

Самовивіз

Шини слід купляти у звичайних магазинах, навіть якщо в Інтернеті такі самі покришки коштуватимуть дешевше. Не забувайте, доставка важких та габаритних шин коштуватиме цілого спадку.

Без посередників

Пошукайте у своєму або у сусідньому населеному пункті гуртовий склад або фірмовий магазин виробників. Це допоможе заощадити кілька сотень гривень.

Акції та знижки

Магазини та виробники шин часто оголошують про різноманітні акції. Не в сезон можна зекономити до 30%.

Вживані шини

Сумнівний крок, але прийнятний за дуже скрутного матеріального становища. Можна заощадити до половини вартості нових шин. Але вживані шини потрібно дуже уважно та ретельно оглянути на тріщини та інші пошкодження, малюнок та глибину протектора тощо.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.