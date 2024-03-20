Як не пошкодити зимові шини під час їх зберігання в теплий сезон: 4 прості правила

Для шин потрібен особливий мікроклімат. Фото: nokiantires.com

Вже скоро водії почнуть масово міняти гуму на літню, при цьому постає важливе питання, куди та як покласти зимові шини до наступного сезону. Чотири прості поради допоможуть зберегти шини так, щоб водії могли впевнено користуватися ними знову.

Про це написав Simple Tire.

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Правильне зберігання сприяє продовженню терміну служби покришок. Адже сонце та інші погодні зміни можуть вивести будь-які шини з ладу.

1. Очищення шин

Перед консервацією шини потрібно вимити за допомогою води, мийного засобу та щітки. Дочекайтеся поки покришки повністю висохнуть перед тим, як продовжити процес.

Рекомендують не наносити на шини блиск або будь-яку іншу обробку перед зберіганням, позаяк це може призвести до руйнування гумової суміші.

2. Мішок для зберігання

Знайдіть великі герметичні поліетиленові пакети. Переконайтеся, що мішок та шини не містять вологи, а потім почніть видаляти повітря з мішка за допомогою пилососа або помпи. Заклейте мішок скотчем, коли з нього буде видалено якомога більше повітря.

Навіщо це робити? Повітря в обмеженому просторі мішку сприяє випаровуванню мастила з гумової суміші, тому видалення якомога більшої його кількості допоможе зберегти температуру в шині якомога ближчою до її поточного рівня.

Фото: kenwoodtire.com

3. Місце зберігання

Шини не можна зберігати на відкритому повітрі, адже перепади температури можуть призвести до руйнування гуми. Найкраще місце для покришок — прохолодне, сухе, помірно провітрюване місце, захищене від сонця.

Переконайтеся, що шини знаходяться якомога далі від генераторів, компресорів, печей, вимикачів, дренажних помп тощо, бо всі вони використовують електричні щітки, що генерують озон, який руйнує гумові суміші в шинах.

Так само остерігайтеся сусідства з хімічними речовинами (розчинники, паливо та мастила), щоб вони випадково не потрапили на мішки для зберігання, не просочилися всередину та не пошкодили шини.

4. Зберігання шин

Ніколи не вішайте шину на гачок без колеса — це може пошкодити або деформувати її. Також, щоб уникнути деформації покришок, не зберігайте їх вертикально. Краще зберігати шини горизонтально, поклавши їх одну на одну, або на спеціальних стелажах.

Обов'язково переконайтеся, що шини правильно накачані, перш ніж складати їх у штабель, щоб вага покришок не розчавила недокачану шину.

Раніше ми писали, чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна. Також розповідали про усі плюси та мінуси безповітряних шин.