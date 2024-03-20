Как не повредить зимние шины во время их хранения в теплый сезон: 4 простых правила

Для шин требуется особый микроклимат. Фото: nokiantires.com

Уже скоро водители начнут массово менять резину на летнюю, при этом возникает важный вопрос, куда и как положить зимние шины до следующего сезона. Четыре простых совета помогут сохранить шины так, чтобы водители могли уверенно пользоваться ими снова.

Об этом написал Simple Tire.

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Правильное хранение способствует продлению срока службы покрышек. Ведь солнце и другие погодные изменения могут вывести из строя любые шины.

1. Очистка шин

Перед консервацией шины нужно вымыть с помощью воды, моющего средства и щетки. Дождитесь пока покрышки полностью высохнут перед тем, как продолжить процесс.

Рекомендуется не наносить на шины блеск или любую другую обработку перед хранением, так как это может привести к разрушению резиновой смеси.

2. Мешок для хранения

Найдите большие герметичные полиэтиленовые пакеты. Убедитесь, что мешок и шины не содержат влаги, а затем начните удалять воздух из мешка с помощью пылесоса или насоса. Заклейте мешок скотчем, когда из него будет удалено побольше воздуха.

Для чего это делать? Воздух в ограниченном пространстве мешка способствует испарению смазки из резиновой смеси, поэтому удаление как можно большего его количества поможет сохранить температуру в шине как можно ближе к ее текущему уровню.

Фото: kenwoodtire.com

3. Место хранения

Шины нельзя хранить на открытом воздухе, ведь перепады температуры могут привести к разрушению резины. Лучшее место для покрышек — прохладное, сухое, умеренно проветриваемое место, защищенное от солнца.

Убедитесь, что шины находятся как можно дальше от генераторов, компрессоров, печей, выключателей, дренажных помп и т.д., потому что все они используют электрические щетки, генерирующие озон, разрушающий резиновые смеси в шинах.

Так же остерегайтесь соседства с химическими веществами (растворители, топливо и смазки), чтобы они случайно не попали на мешки для хранения, не проникли внутрь и не повредили шины.

4. Хранение шин

Никогда не вешайте шину на крючок без колеса – это может повредить или деформировать ее. Также во избежание деформации покрышек не храните их вертикально. Лучше хранить шины горизонтально, положив их друг на друга или на специальных стеллажах.

Обязательно убедитесь, что шины правильно накачаны, прежде чем складывать их в штабель, чтобы вес покрышек не раздавил недокачанную шину.

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